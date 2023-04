Baracche abusive: per la bonifica c’è da attendere 

Is Marteddus e Donna Laura sono oggi terra di nessuno. Degradata ancor di più di quanto non fosse quando i pescatori quelle baracche le frequentavano e dalle rive partivano con is cius per gettare reti e nasse dentro lo stagno. Loro si devono arrangiare, gli irregolari insistono. Mentre le telecamere della videosorveglianza della Città metropolitana (15 stazioni di videorilevamento costate 380 mila euro finanziati con fondi del Patto per lo Sviluppo e piazzate intorno a Santa Gilla) continuano a funzionare a singhiozzo, restituendo le immagini a singhiozzo nella centrale allestita nella sede della Forestale a Molentargius. Per ora, insomma, inutilmente. Almeno per riuscire contrastare abusi e discariche di rifiuti che paradossalmente a Santa Gilla sono sensibilmente cresciute e inchiodare i responsabili dell’inquinamento.

Su quest’area la competenza è dell’Autorità portuale. I fondi per la bonifica li ha recuperato la Città metropolitana e tra i due enti è stato siglato un protocollo per la riqualificazione di questo tratto dello stagno per renderlo agibile. Solo allora i sigilli dell’autorità giudiziaria saranno rimossi e i cittadini potranno finalmente frequentare le sponde di Santa Gilla senza il rischio di una denuncia penale. Che evidentemente non incute preoccupazione nelle decine di raccoglitori abusivi di vongole che quotidianamente cercano sostentamento nella pesca.

Il blitz della Forestale sulle sponde di Santa Gilla era scattato il 13 ottobre 2020. L’ordine di sequestro preventivo era stato firmato dalla gip Ermengarda Ferrarese a conclusione delle indagini condotte dai ranger della stazione di Cagliari e dal Nucleo di polizia forestale dell'Ispettorato coordinati dal procuratore Alessandra Pelagatti e dal pubblico ministero Rossella Spano. I pescatori abusivi che avevano innalzato le 63 baracche di legno, lamiere, ferro e onduline di amianto nelle zone di Is Marteddus e Donna Laura dovevano sgomberare. La bonifica sarebbe dovuta arrivare subito dopo. A distanza di quasi due anni le casupole sono ancora al loro posto. In gran parte distrutte, smontate da “saccheggiatori” e dal maltempo che ha scoperchiato, divento, trascinato nelle acque della laguna una consistente parte dei materiali.

Il blitz della Forestale sulle sponde di Santa Gilla era scattato il 13 ottobre 2020. L’ordine di sequestro preventivo era stato firmato dalla gip Ermengarda Ferrarese a conclusione delle indagini condotte dai ranger della stazione di Cagliari e dal Nucleo di polizia forestale dell'Ispettorato coordinati dal procuratore Alessandra Pelagatti e dal pubblico ministero Rossella Spano. I pescatori abusivi che avevano innalzato le 63 baracche di legno, lamiere, ferro e onduline di amianto nelle zone di Is Marteddus e Donna Laura dovevano sgomberare. La bonifica sarebbe dovuta arrivare subito dopo. A distanza di quasi due anni le casupole sono ancora al loro posto. In gran parte distrutte, smontate da “saccheggiatori” e dal maltempo che ha scoperchiato, divento, trascinato nelle acque della laguna una consistente parte dei materiali.

Le competenze

Su quest’area la competenza è dell’Autorità portuale. I fondi per la bonifica li ha recuperato la Città metropolitana e tra i due enti è stato siglato un protocollo per la riqualificazione di questo tratto dello stagno per renderlo agibile. Solo allora i sigilli dell’autorità giudiziaria saranno rimossi e i cittadini potranno finalmente frequentare le sponde di Santa Gilla senza il rischio di una denuncia penale. Che evidentemente non incute preoccupazione nelle decine di raccoglitori abusivi di vongole che quotidianamente cercano sostentamento nella pesca.

Il degrado

Is Marteddus e Donna Laura sono oggi terra di nessuno. Degradata ancor di più di quanto non fosse quando i pescatori quelle baracche le frequentavano e dalle rive partivano con is cius per gettare reti e nasse dentro lo stagno. Loro si devono arrangiare, gli irregolari insistono. Mentre le telecamere della videosorveglianza della Città metropolitana (15 stazioni di videorilevamento costate 380 mila euro finanziati con fondi del Patto per lo Sviluppo e piazzate intorno a Santa Gilla) continuano a funzionare a singhiozzo, restituendo le immagini a singhiozzo nella centrale allestita nella sede della Forestale a Molentargius. Per ora, insomma, inutilmente. Almeno per riuscire contrastare abusi e discariche di rifiuti che paradossalmente a Santa Gilla sono sensibilmente cresciute e inchiodare i responsabili dell’inquinamento.

«Stiamo cercando di risolvere qualche problema nella trasmissione dei dati forniti dalle telecamere e lo stiamo facendo insieme ai progettisti. Ancora non è chiaro se le difficoltà siano legate all’impianto e se bisognerà potenziarlo», spiega l’ingegner Paolo Mereu, dirigente del settore Pianificazione e sviluppo locale della Città metropolitana.

L’accelerata

Intanto si cerca di accelerare e lasciarsi alle spalle i tempi lunghi dell’abbattimento delle baracche e la successiva bonifica. Alcune delle baracche sottoposte a sequestro sono ancora chiuse con i lucchetti e al loro interno alcuni pescatori custodiscono le loro apparecchiature nonostante più volte siano stati contattati dalla Forestale per poter sgomberare le casupole da reti, nasse, bertovelli e altre costose attrezzature per la pesca. Sulle sponde ci sono anche alcune barche. Un problema che sta di fatto ritardando l’azione delle ruspe.

Il piano

«La procedura di abbattimento, autorizzata dall’Autorità giudiziaria, sta andando avanti secondo i tempi stabiliti», spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna. «Sono diversi i fabbricati abusivi all’interno dei quali sono custoditi dei beni che, per legge, devono essere rimossi dai legittimi proprietari prima di avviare le demolizioni. Considerati i reiterati solleciti agli interessati e il loro sistematico rifiuto ad adempiere, ci troviamo costretti a procedere allo sgombero di tali materiali con l’ausilio delle forze dell’ordine». Anche per questo Forestale e funzionari dell’Authority hanno fatto ripetuti sopralluoghi a Is Marteddus e Donna Laura per preparare la nuova azione di sgombero. I materiali dei pescatori saranno con tutta probabilità custoditi all’interno di container chiusi. «Una volta completata questa fase molto delicata, potremo finalmente iniziare la demolizione», conclude Deiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata