Barabino, un tesoro all’estero? 

Non solo spese pazze. Roberta Barabino potrebbe aver trasferito all’estero somme prelevate ai suoi assistiti. Lasciando molti conti a zero e persone bisognose senza i soldi. È una pista che stanno seguendo gli investigatori. Il compito è assegnato agli specialisti di computer forensics and data analysis della Guardia di finanza incaricati di ricercare ogni flusso tra device, pc e cellulari. Perquisizioni anche nello studio di un avvocato di Nuoro. Non solo, le indagini vanno avanti per verificare se tutti gli amministrati affidatigli dal giudice tutelare del Tribunale di Nuoro, anche negli anni precedenti la denuncia che ha fatto scattare l’indagine, abbiano subito raggiri.

Altre vittime

Non c’è solo la facoltosa dirigente medico di Siniscola alleggerita di 200 mila euro, secondo le indagini portate dei pm di Nuoro, Riccardo Belfiori e Selene Desole. Nell’inchiesta della Procura di Nuoro che ha travolto l’amministratrice di sostegno Barabino, finita in carcere martedì per avere depredato il conto della 69enne, potrebbero esserci tanti casi simili. Alcuni della stessa rilevanza, altri con spese di somme minori. Dopo gli arresti, fioccano le testimonianze.

Il racconto

«Il nuovo amministratore nominato dopo la sua rimozione – racconta un familiare – non poteva accedere ai tabulati postali perché il conto di due anziani gravemente disabili, che partiva da 38 mila euro non aveva più neppure i denari sufficienti per le competenze d’ufficio». Chi ha fatto partire la denuncia racconta: «Oltre duecento gli acquisti di generi alimentari, vestiario, gioielleria, profumi, per circa 60 mila euro non congrui. Un centinaio i prelievi di contanti non rendicontati per altri 70 mila euro. Sessantasei i bonifici a dentisti, artigiani, fornitori, impresari edili e, addirittura, agenzie di pompe funebri per spese relative a tre morti sconosciuti. Ma i beneficiari si sono chiesti come mai il pagante non corrispondeva al committente?» è la domanda del fratello dell’invalida aggirata che aggiunge: «L’amministrazione di sostegno non permette di prevenire adeguatamente i reati».

Le perquisizioni

Durante l’arresto che ha portato in carcere la Barabino e ai domiciliari il marito, Graziano Coinu (difesi da Antonio Secci), le perquisizioni di Gdf e carabinieri oltre che nelle proprietà della coppia, la casa di Oliena e le due abitazioni, a Oliena e una a Sassari adibite e b&b (sotto sequestro preventivo) sono state estese allo studio di un avvocato di Nuoro che non risulta indagato. Ma sarebbero diverse le segnalazioni di ammanchi ad altri amministrati. Un conteggio (ufficioso) parla di somme vicine ai due milioni di euro che per ora, non trovano conferme ufficiali.

RIPRODUZIONE RISERVATA