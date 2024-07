Barabino piange e chiede scusa: «Sono addolorata» 

Piange. Parla a stento Roberta Barabino, l’ex amministratrice di sostegno infedele che ha depredato decine di conti dei suoi assistiti. Ieri ha rilasciato dichiarazioni spontanee davanti al gup Giovanni Angelicchio chiedendo scusa: «Sono addolorata per aver creato tanto danno, per aver tradito la fiducia del Tribunale e degli assistiti». Non va oltre, non parla dei soldi, che secondo gli inquirenti in gran parte non sono stati ritrovati. I pubblici ministeri, Riccardo Belfiori e Selene Desole, avevano sollecitato 14 anni di reclusione per lei e 4 anni e 4 mesi per il marito Graziano Francesco Coinu. Pene troppo severe per i difensori Gianluca Sannio e Antonio Secci che hanno sottolineato la necessità di una «proporzionalità della pena che deve avere lo scopo della risocializzazione» e definita «eccessiva e spropositata, superiore a fatti di altra gravità come omicidi volontari». Per Coinu, invece, è stata chiesta l’assoluzione: «Non sapeva, pensava che la moglie fosse indagata per evasione». Le parti civili hanno chiesto di sostituire il sequestro preventivo dei beni in conservativo, opponendosi alla confisca in favore dello Stato, ma di utilizzarli per rifondere gli amministrati danneggiati.

