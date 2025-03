Barabino, nuova condanna: 5 anni 

Il gup di Nuoro Giovanni Angelicchio ha emesso una nuova condanna per Roberta Barabino, l’ex amministratrice di sostegno infedele. L’imputata è stata riconosciuta colpevole di peculato e falso e le sono stati inflitti cinque anni di reclusione per aver ingannato sei assistiti e aver prelevato indebitamente somme per quasi 160 mila euro. La pena, comminata dopo rito abbreviato, si aggiunge alla condanna a 7 anni e 8 mesi per raggiri ad altri amministrati. La condanna è stata la conclusione di un’inchiesta che aveva coinvolto la Barabino in attività fraudolente ai danni di persone vulnerabili, i cui fondi sono stati prelevati senza il loro consenso.

La decisione

Ieri mattina la donna non era in aula, dove invece si era presentata per chiedere scusa nell’udienza scorsa quando i suoi difensori, Gianluca Sannio e Antonio Secci, avevano chiesto al giudice di assolverla per quattrocentotrenta prelievi dalla carta del reddito di cittadinanza, per un totale di 13 mila euro. Tesi accolta dal gup di Nuoro, che ha assolto la donna per oltre la metà degli 808 capi di imputazione contestati ieri, ma condannandola per le altre centinaia di reati con accuse di peculato e falso. Con la sentenza la somma complessiva contestata è stata ridotta a circa 150 mila euro di danno accertato, frutto di prelievi non autorizzati sui conti degli ex assistiti effettuati dalla Barabino.

Le accuse

Accuse gravissime: centinaia di prelievi e uso dei fondi per fini personali e spese improbabili. Parti civili i nuovi amministratori di sostegno, con gli avvocati Chiara Soro, Oliverio Denti e Giuseppe Casu. La pubblica accusa, ieri rappresentata dal sostituto Riccardo Belfiori, aveva rimarcato i singoli casi e contestato come nessuno degli acquisti e dei tanti prelievi in contanti fatti era per il bene degli assistiti. Soldi utilizzati non solo per sé, ma anche per curare i denti a parenti inconsapevoli.

La donna aveva anche aggirato i controlli: per un’assistita che aveva soldi vincolati, fece la domanda al giudice per ottenere 10 mila euro necessari a sistemare i bagni inagibili, servizi igenici mai ristrutturati, ma poi falsificò l’autorizzazione e riuscì a prelevare dal suo conto ben 20 mila euro. La pubblica accusa aveva inizialmente sollecitato una pena più severa, proponendo una condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione.

