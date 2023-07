Barabino, nuova accusa di peculato 

L’inchiesta Barabino si allarga. Ieri all’amministratrice di sostegno di Oliena, detenuta nel carcere di Bancali dal 13 giugno con l’accusa di peculato, impiego di denaro di provenienza illecita, falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, auto-riciclaggio, per aver sottratto indebitamente dal conto di una sua amministrata di Siniscola quasi 200 mila euro, è stata notificata una nuova misura di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, su richiesta del pm Andrea Jacopo Ghironi. Nuove accuse di peculato che si aggiungono agli oltre 170 capi di imputazione che avevano già portato in carcere Roberta Barabino a giugno.

Vittima un’altra donna anziana, questa volta di Nuoro, che aveva una misera pensione tanto che percepiva il reddito di cittadinanza. Donna amministrata dalla Barabino dal 2021, alla quale avrebbe sottratto indebitamente in meno due anni oltre 7 mila euro. La nuova denuncia dopo la relazione del nuovo amministratore di sostegno. È subentrato dopo che le amministrazioni (una cinquantina) seguite dalla Barabino erano state tutte revocate. L’indagata, difesa dall’avvocato Antonio Secci del Foro di Sassari, rimane in carcere, in attesa del nuovo interrogatorio di garanzia.

