Barabino, la sentenza a fine giugno  

Circa mezzo milione di euro. È la somma distratta a sei delle decine di anziani della provincia dall’ex amministratrice di sostegno infedele Roberta Barabino e contestai nei fascicoli (una cinquantina quelli aperti dalla Procura di Nuoro) che ieri il Gup di Nuoro, Giovanni Angelicchio ha riunito in un unico procedimento che il 28 giugno vedrà la Barabino giudicata col rito abbreviato. La decisione ieri davanti ai pm Riccardo Belfiori e Selene Desole, che dopo la denuncia dei familiari di un’assistita di Siniscola a cui ha sottratto quasi duecentomila euro, avevano scoperto il “sistema” utilizzato per svuotare i conti dei suoi assistiti per conto del Tribunale. Ieri il giudice ha accolto la costituzione di tutte le parti civili calendarizzando le date del processo, e riunendo cinque dei sei fascicoli. Il sesto, per un difetto di notifica, avverrà nella prossima udienza. La donna difesa da Antonio Secci e Gianluca Sannio è accusata di peculato, riciclaggio, auto-riciclaggio, falsità ideologica e materiale di pubblico ufficiale. Accuse di riciclaggio anche sul marito, Francesco Graziano Coinu. In un fascicolo è indagato per rivelazione di segreto e falsità ideologica l’avvocato Alessandro Tuvoni (difeso da Carlo Lecca), la sua posizione è stata stralciata per la richiesta di giudizio immediato.

