Barabino in silenzio dal gip 

Oltre cento amministrazioni da controllare, tra le passate e quelle revocate un mese fa dal Tribunale. Che se unite ad un dato, può restituire la potenziale portata della vicenda di Roberta Barabino: l’amministratrice di sostegno infedele, per ora accusata di aver sottratto 194 mila euro ad una sua assistita, ha utilizzato quei soldi (commettendo uno dei 171 reati di cui è accusata) anche per pagare i debiti di un altro amministrato che aveva un patrimonio superiore ai 400 mila euro. Perché? Era privo di capienza? Oppure era un meccanismo a cascata che potrebbe aprire un buco milionario. Ma c’è un’altra domanda senza risposta: com’è riuscita per due anni a superare i controlli dei rendiconti? Intanto, l’avvocato Alessandro Tuvoni, indagato per rivelazione di segreto di indagine, chiarisce: «Non ho rivelato nessun segreto, perché non c’era nessun segreto. Non avevo motivo di dubitare della Barabino». Come, d’altronde, è stato per anni per i giudici.

In silenzio

Ieri Barabino, accusata di peculato, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale (per aver falsificato le firme dei giudici), è comparsa in videoconferenza dal carcere di Bancali per l’interrogatorio di garanzia. Davanti al gip Mauro Pusceddu, col suo legale, Antonio Secci, ha ascoltato i 171 capi di imputazione di cui è accusata scegliendo, come il marito Graziano Coinu, di avvalersi della facoltà di non parlare. Secci ha chiesto l’attenuazione della misura, per consentirle di stare col figlio minore e chiedendo per lei i domiciliari. Il gip aveva giustificato la misura con l'eccezionale gravità dei fatti.

Nessun segreto

All’avvocato Tuvoni viene contestato solo la violazione della rivelazione di segreto di indagine. Posizione che lui chiarisce: «Non è proprio corretto ritenere che si trattassero di notizie riservate o almeno sono necessarie valutazioni anche da parte dell’autorità giudiziaria. Io il 7 maggio, su richiesta della Barabino, accompagnavo lo zio del marito, Graziano Fele, al commissariato di Oliena per essere sentito senza sapere su cosa. Considerato che lo zio è affetto da gravi problemi di deambulazione e la Barabino era stata segnalata presso il Giudice tutelare di bonifici irregolari in quanto risultavano bonifici in uscita per esigenze che non risultavano nell’interesse dell’emittente, ma di altri amministrati e riferitemi dalla Barabino come errori nella digitalizzazione home banking delle relative operazioni, davo la mia disponibilità. Non avevo motivo di dubitare di quanto riferitomi. Mi presentavo come accompagnatore e non avvocato e da quanto comunicato dal maresciallo era difficile comprendere il motivo della chiamata del Fele. Se doveva essere sentito come persona informata sui fatti per un procedimento pendente contro la Barabino, o nei confronti del Fele o come persona offesa». Il maresciallo non ha mai chiesto di tenere il segreto.

«Lo zio - aggiunge ancora Tuvoni - ha raccontato lui stesso alla Barabino il contenuto del colloquio. Quindi che segreto avrei violato? La mia posizione sarebbe stata diversa se ci avesse informato o intimato il segreto». E ancora - sottolinea - «che notizie di quale procedimento avrei riferito se mi trovo nel medesimo procedimento?» Ricorda che lo studio è stato perquisito per le collaborazioni con la Barabino «a cui io, come d’altronde tutti, giudici, magistrati e avvocati, stimavo e davo fiducia, essendo all’oscuro di ogni attività per le quali è indagata».

