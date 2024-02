Bar svaligiato con l’auto-ariete 

Il blitz nel cuore della notte. Per svaligiare il Cafè Serena di Elmas i malviventi hanno lanciato un’auto (rubata qualche giorno fa) contro la vetrina del locale pubblico di via Bronte. In pochi minuti gli autori del colpo hanno portato via la cassa e sono scappati a bordo dell’autovettura, probabilmente la stessa che è stata trovata poi in fiamme nelle campagne di Assemini (ma le indagini in corso dovranno confermare questa concreta ipotesi investigativa).

Il bottino? Poche centinaia di euro, stando alle fonti investigative. Più ingenti i danni: i titolari del bar hanno dovuto sostituire la vetrata della loro attività, che già nel primo pomeriggio di ieri era stata risistemata (una spesa di qualche migliaia di euro).

Indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Cagliari.

Il blitz

Il fatto è avvenuto alle tre e mezza di ieri in pieno centro, nel bar all’angolo tra via Bronte e la Sulcitana. Il Cafè Serena è un bar storico di Elmas ed è dotato di impianto di videosorveglianza. Un particolare importante: i carabinieri hanno acquisito le riprese delle telecamere che adesso sono al vaglio degli inquirenti.

Il bar apre ogni mattina alle 5.30 e i banditi hanno agito circa tre ore prima. Sono stati i vicini a chiamare i carabinieri. Sul posto sono arrivati gli uomini del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari che hanno eseguito i rilievi di legge. Qualche ora dopo la notizia dell’auto bruciata nelle campagne di Su Carroppu, dove la polizia locale di Assemini è intervenuta insieme ai vigili del fuoco di Cagliari. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se c’è una correlazione tra i due fatti, ritenuta al momento molto probabile.

Il precedente

Non è la prima volta che l’attività subisce un atto del genere e quello della notte di ieri sembra un film già visto. Otto anni fa, verso le 2.30 del mattino, la stessa vetrina del Cafè Serena era stata sfondata e i malviventi avevano portato via una macchinetta cambiamonete e il cassetto del registratore di cassa. Più che il misero bottino, il danno è stato importante vista la completa rottura del vetro dell’infisso. Anche in quell'occasione i responsabili erano riusciti a dileguarsi senza lasciare traccia.

