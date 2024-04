Bar, ristoranti e box: 4,5 milioni dal Pnrr per il mercato civico  

Un locale notturno con terrazza, aree per la lettura, ristoranti e ovviamente i banchi del pesce, della carne e della frutta e verdura. Il mercato civico di via del Redentore si rifà il look. Il Comune si è aggiudicato un finanziamento Pnrr di circa 4,5 milioni di euro e di tasca sua aggiungerà poco meno di un milione. Invitalia, l'agenzia del Ministero dell’Economia, ha già scelto l’impresa che dovrà effettuare i lavori di riqualificazione e a breve invierà all’amministrazione comunale le bozze del progetto definitivo ed esecutivo per l’approvazione in Giunta.

Dopo quest’ultimo passaggio verrà firmato il contratto con l’impresa e potranno partire i lavori, «che se tutto va come deve andare, potrebbero iniziare nel giro di tre mesi», dichiara il sindaco Tomaso Locci, che è anche assessore all’Urbanistica. Proprio perché è finanziato dal Pnrr l’intervento di riqualificazione dovrà concludersi entro il 2027. Il mercato è chiuso da diversi anni, era il fulcro dell’economia cittadina. Con il restyling ci saranno tante novità. Al piano terra i box, un bar e un info point. Al primo piano un centro estetico, una sala riunioni, spazi per il coworking, un'area relax e una libreria con annessa sala lettura. Per mangiare bisognerà andare all’ultimo piano: qui ci saranno ristoranti con tavolini e verrà sistemata una terrazza dove poter bere un drink in compagnia anche la sera tardi. Un lounge bar, insomma. E ci sarà lo spazio anche per aprire qualche negozio.

«Riconsegniamo alla città uno spazio importante, rivitalizzato con tante novità per attirare anche i giovani. Quest’opera contribuirà anche alla rinascita del commercio in questa zona del centro», dice il sindaco.

