Bar Pilia, addio dopo 122 anni 

Un pezzo di storia di Tertenia se ne va. Lo storico bar Pilia, di via Roma, ha abbassato la saracinesca dopo 122 anni di attività. Un cartello apposto dai proprietari Renato e Ignazia segna la fine di un'epoca. Una storia di famiglia iniziata nel 1902 con il signor Efisio. Le redini le assunse nel 1944 Francesco, padre di Renato, che a sua volta lo prese in gestione nel 1979 insieme alla moglie. Oltre mezzo secolo dietro al bancone, in quello che è stato punto di riferimento per generazioni di terteniesi, e non solo.

La cabina

Quando ancora non c'erano i telefoni cellulari, si chiamava da qui. Era il telefono pubblico del paese. Lo ricorda bene Renato che iniziò a lavorarci a 15 anni. «Era il 1966, tra le altre cose andavo a casa delle persone per avvisarle che c’era una telefonata, conoscevo ogni famiglia». E quando sino agli anni Sessanta si fermava la corriera, proprio davanti al bar. Oltre ai passeggeri su quei sedili allora viaggiava anche l'Unione Sarda che veniva venduta al bar insieme alle schedine del Totocalcio. «Allora l'ambiente era completamente diverso da ora, ci si ritrovava per giocare a carte, padri e nonni, giovani e anziani - dice Renato - che ricorda storie, aneddoti e personaggi che hanno popolato questo bar. Come il signor Deiana, chiamato affettuosamente Antonio "Daroma". «Aveva una memoria eccezionale, in guerra era stato in prima linea al fronte e poi aveva lavorato in miniera». Un affezionato cliente, un bicchiere di vino e le immancabili sigarette Nazionali senza filtro. «Personaggi così non esistono più, tutto è cambiato» dice con un pizzico di nostalgia. Sua moglie Ignazia, sempre al suo fianco, avrebbe continuato a lavorare ancora qualche anno, a preparare le sue famose pizzette e le “coccoia de croccoriga”. Ma le storie, quelle belle, spesso finiscono. I figli hanno intrapreso altre strade diverse da quella del bar.

Birra e pallone

Il bar Pilia è stato per tantissimi anni anche un punto di riferimento del gruppo sportivo Tertenia calcio. Il presidente Massimo Melis ha donato loro una targa: «Un piccolo ma doveroso riconoscimento a Renato e Ignazia proprietari dello storico Bar Pilia che per decenni è stato la casa di tutti i tifosi e sportivi biancorossi». Gli stessi fratelli Pilia tutti calciatori, compresa la sorella Luciana, che giocò in seria A col Cagliari a livello dilettantistico. Tantissimi i commenti social alla notizia della chiusura. «In pratica casa mia», scrive un cliente, «il nostro bar, il ritrovo per le trasferte della squadra, la bacheca con i convocati, i metri (10 da casa mia), i passi con il batticuore di non essere tra i convocati, le attese dei tifosi al rientro dalla trasferta per il risultato, il biliardino e i tornei di natale, il flipper e i record, gli amici di sempre con lunghe chiacchierate e chi preferiva la partita a carte, una vita grazie Bar Pilia». Ignazio e Renata oggi «salutano e ringraziano tutti i clienti che in questi anni ci sono stati fedeli».

