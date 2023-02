Bar nel parco, rescisso il contratto 

Il contratto tra il Comune di Sanluri e la ditta Lounge Cafè di Anna Paola Ledda per il bar-ristorante nel parco degli Scolopi è stato rescisso. Già con il Covid il gestore aveva deciso di intraprendere questa strada, manifestando la volontà di una risoluzione contrattuale per questioni economiche. L’amministrazione ha cercato un accordo extragiudiziale, stralciando dal canone di locazione prima 157 giorni per lockdown e poi altri 93, riducendo il canone del 50%. Infine, è stato rateizzato il residuo dell’appalto di 152.256 euro con l’importo di 2.109 al mese, fino alla scadenza del contratto prevista a giugno del 2027. Ma la questione non è stata superata. Lo scorso dicembre la ditta ha inoltrato una nuova richiesta di risoluzione del contratto, motivata «dall’impossibilità di portare avanti gli impegni assunti nei confronti dell’ente per i costi energetici, assenza di personale, mancanze strutturali che hanno portato i clienti a preferire altre zone rispetto al parco, come l’assenza di illuminazione e la scarsa cura del prato». Fine del contendere: il Comune ha deciso la risoluzione bonaria del contratto e la restituzione dei locali entro mercoledì. ( s. r. )

