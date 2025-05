Bar nei parchi, la polemica si fa rovente 

“Sì agli spazi per le attività socio culturali. No ai bar costruiti con i soldi pubblici”. Così diceva uno striscione poi rimosso sistemato davanti al cantiere del parco fluviale in via Piave a Sestu, ultimo atto di una lunga polemica.

Michela Mura, capogruppo Pd, e Fabio Pisu, dello stesso partito, sui social attaccano: «L'amministrazione Secci spende i soldi pubblici per costruire bar e predisporre punti ristoro. Nessuna programmazione sull'edilizia popolare. Un'amministrazione dovrebbe investire i soldi dei cittadini in attività con una ricaduta positiva, e non realizzare bar e pizzerie da dare in gestione, togliendo spazio al verde». Il riferimento è alla nuova struttura in muratura che sta sorgendo nel parco fluviale e nel parco Marcis. «I punti ristoro in corso di realizzazione non nascono per fare concorrenza ai privati né per cementificare indiscriminatamente gli spazi verdi esistenti», replica la sindaca Paola Secci.

