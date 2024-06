Bar Florio, la protesta «Sanzioni esagerate, rischiamo di chiudere»  

Il grido di dolore del Bar Florio: «Dieci anni di cultura e comunità a rischio». Già perché l’esistenza del locale di piazza San Domenico è oggi compromessa. Tutto inizia il 5 maggio del 2023, quando la Polizia Locale contesta al titolare la musica troppo alta, revocando così la concessione del suolo pubblico per 30 giorni. Il 18 dello stesso mese, nuova visita e nuovo verbale, ma con questo arriva anche il rischio di vedere decadere la concessione per gli spazi esterni.

«Siamo in attesa del Tar, ma siamo davanti a un regolamento scritto male: abbiamo bisogno degli avvocati per leggerlo. È vero, abbiamo sbagliato, ma la pena è smisurata rispetto all’errore commesso, oggi tutta questa situazione surreale è davvero una tortura», afferma il titolare Andrea Setzu. Punto di riferimento culturale e sociale nel cuore di Cagliari, il prossimo 3 luglio, il Florio compirà dieci anni di attività, ma invece di celebrare il compleanno, il team del locale si trova a dover affrontare una situazione che li fa sentire emarginati dal tessuto sociale cittadino.

«Il Florio non è mai stato solo un bar», sottolinea Setzu. In un decennio ha ospitato numerose iniziative culturali, collaborando con associazioni, operatori e amici. Eventi di editoria, letteratura, fotografia, arte, illustrazione e grafica hanno trovato nel Florio una casa accogliente, contribuendo a rivitalizzare uno spazio pubblico prima abbandonato. «Non sappiamo fino a che punto possiamo resistere, ma confidiamo di aprire un dialogo costruttivo con la nuova amministrazione. È tutto troppo pesante», prosegue Setzu che evidenzia come «le sanzioni imposte dal Comune minaccino di paralizzare qualsiasi attività culturale. Inoltre, oltre al danno economico, siamo totalmente impossibilitati a garantire il lavoro ai nostri dipendenti. Da oltre un mese ci arrabattiamo per far sì che tutti, anche se con orari ridotti, possano lavorare».

