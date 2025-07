«Bar e ristoranti sono una risorsa, non un problema» 

Un documento per raccontare le difficoltà di ristoratori, baristi e imprenditori dell’intrattenimento. Attraverso il “Manifesto Cagliari 2025” rivendicano il ruolo centrale delle loro attività nella vita urbana, culturale e turistica della città. «Sappiamo bene che Cagliari negli ultimi dieci anni sia cresciuta economicamente, molte delle difficoltà che affrontiamo oggi sono il risultato di dover gestire una città che cambia», dice Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna. I titolari degli esercizi commerciali alzano lanciano un appello pubblico: “Costruiamo insieme una città più viva, accogliente e consapevole del valore dei suoi locali”.

«Non è un attacco all’attuale amministrazione comunale», chiarisce Frongia. «È una situazione che va avanti da oltre dieci anni, sotto giunte di colori diversi. Oggi però non possiamo più permetterci ambiguità: i locali sono una risorsa, non un problema. Rappresentano lavoro, presidio sociale, identità e qualità della vita cittadina. Non possiamo essere trattati come un'emergenza da contenere».

Nel Manifesto, Fipe evidenzia come la “cultura del fuori casa” sia parte integrante del Dna urbano del capoluogo, e dell’Italia intera. Un settore che non solo genera occupazione e accoglienza, ma anima spazi pubblici, valorizza i quartieri, sostiene eventi culturali, crea comunità.«Eppure, lamentano gli imprenditori, manca una politica urbana strutturata: si susseguono ordinanze temporanee, limitazioni non condivise, mancanza di confronto con la categoria. Il rischio? Una città che perde vivibilità e competitività turistica».

Ecco le richieste del Manifesto: regole certe, stabili e condivise sull’utilizzo degli spazi pubblici; stop all’approccio emergenziale: basta ordinanze last minute, servono scelte politiche vere; un tavolo permanente di confronto tra imprese, istituzioni, residenti e mondo culturale; programmazione trasparente e anticipata degli eventi pubblici, per favorire partecipazione e integrazione con le attività locali; riconoscimento del valore sociale, economico e culturale dei pubblici esercizi; equilibrio tra i diritti di tutti: residenti, operatori, cittadini, turisti.una governance urbana moderna che coinvolga chi la città la vive, anche di notte.

RIPRODUZIONE RISERVATA