Bar e ristoranti ostaggio dei piccioni 

Se non è un’invasione poco ci manca. La zona tra piazza Sant’Elena e piazza Azuni, senza tralasciare però viale Colombo e via Marconi, è ostaggio dei piccioni.Ne arrivano a centinaia tutti i giorni, richiamati da quanti, soprattutto anziani, gettano per strada bustoni di pane per nutrirli. E dopo le tante segnalazioni che arrivano al Comune, adesso protestano anche titolari di bar e ristoranti che chiedono di vietare con ordinanza di dare loro da mangiare prevedendo sanzioni per chi lo fa.

Le proteste

«In questa zona è pieno», spiega Stefania Mazzella titolare di Yogurlandia , il locale all’incrocio tra via Marconi e piazza Sant’Elena, «purtroppo mi ritrovo il guano dappertutto davanti al negozio e non è certo un belvedere per i clienti, io cerco di pulire il marciapiede ma non è facile. Il problema fondamentale è chi getta loro il pane che tra l’altro è pure dannoso per questi uccelli: il Comune dovrebbe vietarlo». Stesso problema anche per il bar Kemu, sotto i portici di piazza Sant’Elena, qui, spiega la titolare Monica Cordeddu, «capita che salgano sopra i tavoli, hanno fatto cadere anche le ceramiche. Devi essere velocissimo a sparecchiare, altrimenti è un assalto: dovrebbero vietare di dar loro da mangiare, come succede in altri Comuni». Segnalazioni sono state inviate a Comune e alla Forestale ma senza ottenere niente.

Esasperato anche Claudio Pittau della pizzeria Il vecchio forno: «I piccioni sono diventati troppo invadenti e ormai non hanno paura di nulla. Il problema è chi gli da sacchi di pane e se non si interviene su questo non ci sono soluzioni. Ritrovarseli in mezzo ai tavoli non è certo indice di pulizia. Ma basta vedere anche in piazza come arrivano e gli gettano il pane, attirandone centinaia».

Il problema del cibo

E che sia proprio il cibo gettato senza criterio ad attirare i piccioni è dimostrato da quanto accade in via Brigata Sassari: da quando ha aperto lo Spazio Pira sono sparite le persone che gettavano il pane e con loro i piccioni. Lo stesso non si può dire di piazza Sant’Elena come conferma anche Roberto Artizzu dell’Enoteca Wineria Sant’Elena: «Per terra è sempre pieno di guano perché si radunano proprio sopra il locale. E poi sono portatori di malattie, ma purtroppo certe persone non lo capiscono e continuano a gettare cibo».

Che questi volatili siano portatori di malattie non è un mistero. L’elenco è lunghissimo: encefalite, salmonellosi, ornitosi e tubercolosi. Patologie pericolose che possono portare anche alla morte. Per non parlare dei parassiti: dalle zecche, alle pulci.

