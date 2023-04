Bar e ristoranti, mancano addetti 

In Sardegna mancano 3.000 addetti alla ristorazione. In un comparto che attualmente nell’Isola conta su una forza lavoro di 22.000 persone tra camerieri, cuochi e banconieri, le aziende temono di non riuscire a reperire le figure mancanti per le festività pasquali e per l'estate.

Ricerca oltremare

E molte sono costrette a cercare oltremare. I dati sono stati forniti nel corso del convegno “Lavoro e talento: analisi e prospettive” organizzato da Fipe Confcommercio Sud Sardegna che si è svolto ieri mattina alla Mem di Cagliari. Secondo la Federazione italiana pubblici esercizi, mancano in particolare cuochi e pasticceri preparati e, in generale, personale che sappia almeno 3 lingue. Solo l’inglese non basta, evidenzia Fipe. «Crediamo di riuscire a reperire solo il 15-20% di queste forze mancanti», prevede Emanuele Frongia, presidente regionale di Fipe Confcommercio. «Appuntamenti come questo servono anche per fare cultura d’impresa». Secondo Frongia, «non è vero che nell’ambito ricettivo ci sono offerte che sfruttano le persone. Si danno invece grandi possibilità ai ragazzi. Con poco personale a disposizione, si devono fare delle scelte: ridurre il menù, restare chiusi a pranzo e così però si riduce l’offerta turistica». Giunto alla seconda edizione, l’evento è rivolto agli studenti degli istituti alberghieri con l’obiettivo di avviarli al mondo del lavoro nel settore ricettivo.

Talent day

Di pomeriggio, sempre alla Mem, si è svolto il Talent Day, con la presenza delle aziende che cercano personale: un incontro tra domanda e offerta e per gli studenti alberghieri la possibilità di trovare l’occasione giusta per fare esperienza lavorativa. «Non arrendetevi al primo ostacolo», ha detto il sindaco Paolo Truzzu rivolto agli studenti. Il primo cittadino ha anche dichiarato che la riforma del reddito di cittadinanza «aiuterà le aziende a trovare più personale». Per Andrea Chiriati, responsabile Lavoro dell'area relazioni sindacali di Fipe Confcommercio, «gli imprenditori non utilizzano sempre i canali giusti, come quelli online, per cercare le figure richieste; occorre affidarsi a professionisti anche con l’ausilio delle organizzazioni per intermediari». Presenti al convegno anche Luca Frongia dell'associazione TDM 2000 e Gavino Sanna, ambasciatore Erasmus+ Scuola Sud e Isola.