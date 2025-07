«Bar e ristoranti, contratti uguali contro la concorrenza sleale» 

Promuovere contratti uguali per tutti i dipendenti di bar e ristoranti anche per favorire una concorrenza corretta che metta le imprese sullo stesso piano.

La Fipe Confcommercio Sud Sardegna in collaborazione con Adapt e con il supporto dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo prova a mettere ordine in settore in rapidissima espansione in città con 7.126 imprese registrate in città e organizza un incontro, in programma mercoledì alle 10 in via Santa Gilla 6, per promuovere l’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore dal 5 giugno dello scorso anno per i dipendenti dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, sottoscritto da Fipe e dalle principali organizzazioni sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl/Fist-Cisl, Uiltucs) che attualmente si applica già a circa 800.000 lavoratori in Italia.

«La valorizzazione del contratto», spiegano alla Fipe, «non riguarda solo i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, ma rappresenta anche un presidio di legalità e correttezza nella concorrenza tra imprese. Tuttavia, fenomeni come il dumping contrattuale, particolarmente diffusi nei settori labour intensive come quello dei pubblici esercizi, minano questi principi».

