«Bar chiuso per rispetto: c’è un funerale» 

Maracalagonis. Il primo a essere piacevolmente stupito è il nuovo parroco don Nicolò Praxiolu: «Non accade in tutti i paesi del Campidano che i bar chiudano durante i funerali di un compaesano. Sono arrivato a Maracalagonis da due mesi e ho notato che il Centrale abbassa sempre le serrande quando celebriamo le esequie. Davvero un bel gesto, lo facevano anche a Goni, a Silius invece non era usanza».

L’esempio

Paese che vai, tradizione che trovi. Ma chi cade dalla nuvole è proprio la titolare del bar di fronte alla chiesa dedicata alla Santissima Vergine degli Angeli, Maria Grazia Deiana, 59 anni, mentre prepara cappuccini e serve paste ancora calde: «Non facciamo niente di straordinario, me l’ha insegnato mio zio Claudio Melis, il fondatore di questo che è stato il primo bar di Maracalagonis. È una forma di rispetto nei confronti delle persone che hanno perso i propri cari. Appena suonano le campane a morto, invito i clienti a lasciare il bar e abbasso le serrande. Non importa se i funerali si svolgono di mattina, pomeriggio o sera. E lo facciamo per tutti i compaesani, anche se non conoscevamo il defunto».

I clienti

Il bar è frequentato fin dalla prime ore del mattino. Marco Piras è un allenatore di calcio che ha assistito spesso al rito della chiusura del Centrale: «Davvero un bel pensiero, non comune da queste parti». Annuisce Nanni Tolu, carrozziere in pensione. «A Maracalagonis ci conosciamo tutti e un lutto addolora in genere l’intera comunità. Nei paesi come il nostro certi valori sono importanti e il gesto dei titolari del Centrale, Maria Grazia Deiana e il marito Antonio Vacca, è molto apprezzato».

Nei dintorni

E nei paesi vicini? A Sinnai Enrico Novelli lavora nel bar a duecento metri da Santa Barbara: «Capita di chiudere solo se il defunto è un nostro cliente, ma c’è da dire che il corteo funebre non passa dalle nostre parti». Francesco Abis è il titolare del bar più vicino alla chiesa di Sant’Isidoro: «Non sentiamo l’esigenza di abbassare le serrande durante i funerali perché la nostra attività non si trova lungo il percorso che porta dalla parrocchia al cimitero». Mentre a Settimo San Pietro non ci sono attività vicino alla parrocchia del centro storico e quindi il problema non si pone.

A Dolianova il rito del caffè dopo pranzo è più sentito rispetto alla volontà di chiudere il bar durante le esequie persino nella zona di San Biagio; i più curiosi escono con la tazzina in mano e si fanno il segno della croce: amen.

