Bar chiusi a Nora, è polemica in Consiglio 

Bar chiusi per tutta l’estate, meno servizi per turisti e bagnanti che hanno trovato le porte sbarrate dei due locali storici di Nora: non si fermano le polemiche legate alle gare d’appalto lanciate dal Comune per dare in gestione ai privati le due attività commerciali. Se per il bar ristorante più vicino all’area archeologica è stato trovato un nuovo gestore, che con un progetto ambizioso è pronto a rilanciare il locale che si affaccia sulla chiesetta di sant’Efisio, dovrà invece passare per una nuova gara d’appalto l’ex “Nora beach palm”.

La polemica

Dai banchi della minoranza, Ilaria Collu, capogruppo di “Siamo Pula”, accusa l’amministrazione comunale per i disagi subiti dai turisti durante l’estate e per il danno d’immagine arrecato al paese: «Quello che è accaduto durante i mesi estivi è piuttosto grave. Le persone sono state private di due punti di ristoro fondamentali solo perché l’amministrazione comunale ha ben pensato di lanciare le gare d’appalto a ridosso della stagione estiva, anziché concedere una proroga ai vecchi gestori». Per Collu, in sostanza, il Comune non avrebbe gestito in maniera adeguata il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo corso dei due locali, con il risultato che i due bar-ristorante sono rimasti chiusi per tutta l’estate. «Si tratta di una interruzione di pubblico servizio bella e buona - attacca Collu - per andare in bagno o acquistare anche una semplice bottiglietta d’acqua potevano contare solo sullo stabilimento del Villaggio 88 o sui servizi dell’area archeologica: un amministratore esperto come il sindaco sa benissimo che, se si lancia una gara d’appalto a marzo, il rischio è che d’estate non ci sia ancora un vincitore».

La difesa

Il sindaco Walter Cabasino chiarisce la situazione: «Innanzitutto è bene precisare che non era possibile concedere ulteriori deroghe ai vecchi gestori, lo stabilisce il codice degli appalti. La gara per assegnare il bar ristorante che si trova sulla terrazza di Nora è stata assegnata per dodici anni alla cordata di imprenditori che a Pula possiedono già S’Incontru e il Mr Jingle, che hanno presentato un piano di investimento da oltre 1 milione e 400 mila euro». Più complessa la situazione de “Is cumbessias”, il locale diventato bar e ristorante che anticamente ospitava i pellegrini giunti a Nora per la festa di sant’Efisio. «In questo caso - spiega Cabasino - non siamo riusciti a trovare un nuovo gestore perché la gara è stata infruttuosa, uno dei due concorrenti non ha consegnato tutta la documentazione richiesta dal bando, e l’altro ha presentato, a parere della commissione giudicatrice, un progetto non soddisfacente. Nonostante la chiusura estiva dei due locali, ci siamo prodigati per tenere aperti e puliti i bagni de “Is cumbessias”: i turisti hanno comunque potuto contare sui servizi offerti dagli scavi archeologici e dai due stabilimenti presenti nella zona».

