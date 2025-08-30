VaiOnline
Rondine d’oro.
31 agosto 2025 alle 01:03

Bar Cambosu, una storia lunga oltre un secolo 

Oltre cent'anni di attività della stessa famiglia: per questo lo storico bar Cambosu ha ricevuto il premio speciale della Rondine d'oro domenica scorsa all'auditorium Lilliu. A premiare la storica attività sono stati l'associazione Barbagia nel mondo e il Presidio turistico nuorese, mentre a consegnare il premio è stata la presidente della Regione Alessandra Todde. La cerimonia è stata arricchita da un simpatico aneddoto sulla storia del bar raccontato dall'ingegner Sebastiano Maccioni, di quasi 107 anni. «Si chiamava tzilleri, era una vineria, il nome antico era Muccubellu e si trovava in piazza del Rosario - dice Maccioni -. Diventò bar Cambosu quando si trasferirono nella sede attuale che allora si chiamava "Sa tanca 'e monsignore"».

Il bar, attivo dal 1921, ha accolto nel tempo intellettuali, artisti, cittadini divenendo un vero salotto urbano e punto di riferimento per la storia della letteratura locale e della città. La sua particolarità risiede nella continuità della famiglia Cambosu che per generazioni ha custodito con tenacia la titolarità dell'azienda. Nel 2021 il Bar Cambosu è stato inserito nella Guida nazionale Gambero Rosso, per il miglior caffè.

