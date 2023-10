«Bar abusivo?  No, un club privato» 

«Non era un vero e proprio bar. Ma un circolo ricreativo privato dove si incontravano gli amici». Piazzetta verde, nei pressi di via Rocchetta, i frequentatori dell’oasi verde ieri mattina commentavano la chiusura forzata dell’attività (ritenuta dai carabinieri un bar abusivo in funzione senza permessi) e il verbale da 5mila euro consegnato a Mario Melis, 66 anni, di professione cuoco. «No, io non lo frequentavo», dice un pensionato seduto su una panchina dopo aver parcheggiato la sua utilitaria nera, «ma tanti amici erano di casa».

Secondo l’accusa, Melis aveva trasformato la parte bassa della casa, che si affaccia nella piazzetta, in un bar abusivo. Ieri il cuoco ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Ma stando ai vicini, non torna spesso a Sinnai: gran parte dell’anno la trascorre a Rimini dove una figlia gestisce un hotel: «Le dà una mano in cucina». (p. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA