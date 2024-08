Bankitalia mette in guardia: «Le vacanze costano di più per via delle troppe richieste» 

Gelati e musei. Spritz e ombrelloni. Dalle vacanze italiane dei tanti turisti stranieri arriva una spinta all'economia. Un'indagine della Banca d'Italia stima che, nel solo mese di maggio, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia ha raggiunto 5,2 miliardi di euro. È più del doppio di quanto lasciano gli italiani nei viaggi oltreconfine e corrisponde a una crescita del 17 per cento. Tutt’altro che positivo, invece, il bollettino di Legambiente: dai campioni raccolti da Goletta verde, risulta inquinato il 37 per cento dei tratti di mare presi in esame e il 33 per cento dei laghi.

Spesa turistica

Con il report di Bankitalia, per il nostro Paese c’è una grande novità della spinta che i turisti stranieri stanno dando all’economia: dopo Stati Uniti, Spagna, Regno Unito e Francia, l’Italia è quinta per entrate legate all’industria delle vacanze. Una posizione conquistata l’anno scorso, dopo il sesto piazzamento del 2022 (dietro gli Emirati arabi uniti) e che adesso si sta consolidando. Nel 2023, i viaggiatori stranieri hanno contribuito all'1 per cento del Pil. Le statistiche sono state festeggiate dalla ministra Daniela Santanchè: «Anche Bankitalia certifica il peso del turismo. Una crescita inarrestabile figlia dell'unicità del nostro Paese e del lavoro di Governo, operatori e imprese del settore».

Vacanze e rincari

Il risvolto della medaglia è che il successo dell’Italia come meta del buen retiro espone il patrimonio ambientale e culturale ai rischi dell'overturismo, cioè l’eccesso di presenze, ma anche all’inflazione di settore. È sempre la Banca centrale nostrana, a indicare, nel bollettino economico di luglio, che «anche per effetto della ripresa della domanda, dall'estate del 2022, in Italia l'inflazione relativa alle attività turistiche è stata nettamente superiore a quella media dei servizi». Questo frenerebbe il calo dei prezzi in atto. Anche gli ultimi dati che arrivano dalla società di ricerche Demoskopika confermano rincari sopra la media per il settore: a luglio l'inflazione turistica è stimata allo 0,8 per cento su base mensile e al 4,1 su base annua, un tasso oltre tre volte superiore a quello complessivo dell'Istat per i prezzi al consumo, che è dell'1,3 per cento. In particolare i pacchetti vacanza rincarano del 19,5 su base annua e i servizi di alloggio del 4,8, una stangata che colpisce soprattutto villaggi vacanze e campeggi, dove gli aumenti dei prezzi sono dell'8,2 per cento. Anche per viaggiare in treno bisogna spendere l'8,1 per cento in più del luglio scorso, mentre una buona notizia arriva dai biglietti aerei internazionali: sono meno cari del 12,6% rispetto ai prezzi stellari dell'estate 2023, che avevano portato alcuni analisti a parlare di fine dei voli lowcost.

Legambiente

Quanto ai dati di Goletta, i campioni d’acqua esaminati sono stati 394, tra mare e laghi, raccolti in diciannove regioni. Obiettivo: monitorare lo stato di salute del Mediterraneo e dei bacini lacustri della Penisola. La percentuale di contaminazione marina è salita al 37 per cento, in peggioramento rispetto al 36 dell’anno scorso e al 31 del 2022. Ciò equivale a dire che sulle nostre coste si incontra un punto inquinato ogni 76 chilometri. Brutte notizie anche per i laghi: il 33 per cento è risultato fuori dai limiti legali. Un aumento importante rispetto al 23 per cento del 2023. Inquinate per il 60 per cento anche le foci dei fiumi prese in esame da Legambiente.

