Bankitalia: il Pil salirà solo dello 0,8% Frenata sugli sgravi 

Si allontana l’obiettivo di crescita fissato dal governo all’1%, e trovare le risorse per la manovra 2025 è sempre più complicato. La doccia gelata durante le audizioni sul piano strutturale di bilancio in Parlamento: per Bankitalia il Pil del 2024 sarà dello 0,8%, e per l’Ufficio parlamentare di bilancio l’obiettivo dell’1% è più incerto. Ci sono l’economia mondiale che si raffredda e la spinta propulsiva post Covid che in Italia è esaurita. Il quadro indebolito pesa sulla composizione della manovra, e la Banca d’Italia avverte: rendendo strutturali gli sgravi contributivi sul lavoro si rischia l’equilibrio sulle pensioni.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sempre ritenuto realistico l’obiettivo dell’1%. Ma dopo la revisione dei conti trimestrali dell’Istat la Banca d’Italia fa una correzione meccanica al ribasso di due decimi di punto, comprimendo così il Pil allo 0,8%. In Parlamento l’Istat spiega che l’Italia ha una crescita da zero-virgola. «Uno stato stazionario con tassi di crescita contenuti che stentano a dimostrare la situazione di un’economia che si sviluppa in forma consistente», ha detto il direttore per la contabilità dell’Istat, Giovanni Savio: «Si sono spente alcune spinte propulsive post Covid, e quindi dobbiamo attendere che ci siano altre forze» a spingere il Pil.

Sergio Nicoletti Altimari, di Bankitalia, dirada le nubi parlando dei conti che «hanno un andamento incoraggiante». Ma non basta, dunque «il programma del Psb non è esente da rischi» perché conta sulle maggiori entrate attese per il 2024, «con l’assunzione implicita che siano interamente permanenti». E poi perché data «l’elevata incertezza, anche piccoli scostamenti dai piani di bilancio renderebbero difficoltoso riportare» il deficit sotto il 3% nel 2026. Invita a riflettere sull’intenzione di rendere strutturali gli sgravi contributivi sul lavoro: «Verrebbe meno l’equilibrio tra entrate e uscite per prestazioni che caratterizza il nostro sistema previdenziale e ne rappresenta un punto di forza».

