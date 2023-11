Bankitalia: «Crescita in frenata» 

La Sardegna cresce lentamente e poco: la crescita nel 2023 è stata inferiore all’1 per cento, un dato al di sotto della media nazionale e ben più basso rispetto al dato dello scorso anno. A trainare la regione il turismo e i trasporti con il 5,5 per cento in più di arrivi negli scali sardi rispetto al 2022. È quanto emerso dall’aggiornamento congiunturale sull’economia dell’Isola, presentato ieri a Cagliari dalla Banca d’Italia.

Massima cautela

«Non ci aspettavamo grandi risultati, però siamo in una situazione di rallentamento complessivo dei consumi, anche gli investimenti sono improntati alla massima cautela», commenta Stefano Barra, direttore della sede di Cagliari, che guarda al futuro con cautela: «Troppo complicato azzardare previsioni in uno scenario come questo, di certo nei primi mesi del 2024 non ci si potrà aspettare un grande mutamento rispetto alla situazione attuale».

I fattori in gioco

A influire, l’inflazione scesa nell’Isola al 5,8% (media Italia 5,3%), beneficiando soprattutto del marcato calo dei prezzi dell’energia, ma anche la situazione geopolitica internazionale. Entrambe pesano non poco in una regione già messa a dura prova dai divari e dalle distanze con il resto del Paese, condizionando così non solo i consumi delle famiglie sarde, ma anche gli investimenti e le esportazioni. «La crescita si è indebolita in tutti i comparti produttivi, se da un lato abbiamo avuto una grande incremento delle presenze turistiche, dall’altro sui servizi sta pesando l’andamento della spesa delle famiglie per i consumi. I sardi hanno risentito degli effetti del rialzo dei prezzi del potere d’acquisto». Il report evidenzia la differenza nelle costruzioni tra privato e pubblico. «La spesa dei privati è in diminuzione per effetto del venir meno degli incentivi fiscali, e per converso, invece, abbiamo una crescita della spesa nelle costruzioni da parte del settore pubblico», aggiunge il numero uno di Bankitalia Sardegna. «Mentre per le imprese manifatturiere sono predominanti le indicazioni di stabilità del comparto: produzioni alimentari e metallurgiche hanno beneficiato della domanda estera, ma sono diminuite le esportazioni del comparto petrolifero».

Lavoro e credito

Rallenta, in questi primi nove mesi del 2023, anche l’occupazione, che segna un incremento dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie ai contratti stagionali nel turismo. La partecipazione al lavoro, invece, è rimasta stabile al 62,1 per cento, mentre il tasso di disoccupazione è diminuito ancora dell’11,1 per cento. I prestiti al settore produttivo hanno iniziato a ridursi, frenano anche i mutui per l’acquisto della casa.

Le prospettive

Sulle prospettive di investimenti e occupazione potrebbe influire il Pnrr. All’Isola, infatti, sono stati assegnati 4,3 miliardi di euro per il Piano e i suoi investimenti collegati (Pnc), per un ammontare pro capite di 2.735 euro, sopra la media italiana di 2.064. Secondo l’analisi della Banca d’Italia, fino a giugno le amministrazioni hanno bandito procedure per un importo stimato di circa un miliardo, circa il 28 per cento degli importi per i quali è necessaria una gara.

