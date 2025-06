Bankitalia conferma le stime: Pil a +0,6% nel 2025 

In attesa di sviluppi nei negoziati con gli Usa sui dazi, le previsioni della Banca d'Italia sulla crescita italiana restano invariate rispetto ad aprile: +0,6% nel 2025, +0,8% nel 2026 e +0,7% nel 2027. Si punta tutto sui consumi interni per sostenere l'economia, perché l'export comincia mandare segnali d'allarme: ad aprile, secondo l'Istat, il commercio verso i Paesi extra Ue è crollato del 7%, facendo arretrare le esportazioni complessive del 2,8% su base mensile.

Tensioni ai confini

Nel quadro delineato da Bankitalia, le tensioni commerciali con gli Stati Uniti assumono un ruolo centrale. Le previsioni dell'istituto presuppongono un aumento dei dazi Usa al 10% sui prodotti europei. Uno scenario che, insieme all'incertezza globale, rischia di penalizzare investimenti ed export, sottraendo complessivamente circa mezzo punto di Pil tra il 2025 e il 2027. E se le tariffe tornassero ai livelli annunciati da Trump lo scorso 2 aprile, l'impatto sulla crescita sarebbe ancora più marcato: lo scenario di base si ridurrebbe di altri due decimi di punto nel 2025 e di mezzo punto all'anno nel 2026 e 2027. Per ora, ad aprile, l'export verso gli Usa è calato dell'1,9% su base annuale, mentre il vero crollo c'è stato verso Regno Unito (-18,8%), Turchia (-18,2%) e Paesi Bassi (-8,7%), soprattutto per la riduzione delle esportazioni di mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli. Mentre la farmaceutica continua a sostenere le vendite all'estero (+30,1%).

Ottimismo

Nel breve termine, la crescita dell'economia italiana si preannuncia debole: nel trimestre in corso e in quello estivo, il Pil aumenterà solo marginalmente. Dalla seconda metà del 2025 è attesa una ripresa più solida, spinta principalmente dai consumi delle famiglie, sostenuti dal calo dei tassi di interesse e dal rafforzamento del potere d'acquisto. Gli investimenti, al contrario, risentiranno della fine degli incentivi all'edilizia e dell'incertezza economica, anche se troveranno sostegno nei fondi del Pnrr e nella graduale riduzione del costo del credito. Le esportazioni torneranno a crescere dal 2026, ma con un'intensità inferiore rispetto alla domanda estera, anche a causa della perdita di competitività legata all'apprezzamento dell'euro. L'occupazione proseguirà il percorso di crescita, pur a ritmi più lenti rispetto al Pil. L'inflazione, infine, rimarrà contenuta: secondo le stime, si attesterà all'1,5% in media nel 2025 e nel 2026.

