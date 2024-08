Bangladesh, pugno di ferro del governo contro i manifestanti: più di 90 morti 

Dacca. Coprifuoco notturno, tagli alla rete internet, gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Il governo del Bangladesh continua a usare il pugno di ferro nel tentativo di arginare la nuova ondata di proteste che sta infiammando il Paese, dalla capitale Dacca che conta 20 milioni di abitanti fino ai distretti settentrionali di Bogra, Pabna e Rangpur.

Centinaia di migliaia di manifestanti e studenti sono scesi in piazza nelle ultime ore annunciando una campagna di disobbedienza civile per chiedere le dimissioni della premier Sheikh Hasina, eletta per un quarto mandato consecutivo a gennaio in un voto boicottato dalle opposizioni. Ma l'impatto con le forze della sicurezza è stato drammatico. I violenti scontri a colpi di bastoni e coltelli da una parte e proiettili veri dall'altra hanno prodotto un bagno di sangue con oltre 90 morti, secondo l'agenzia indiana Pti, 14 fra le forze dell'ordine, e centinaia di feriti. Un bilancio che porta ad oltre 300 il numero delle persone uccise dall'inizio delle proteste a luglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA