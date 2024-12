Bando Sulcis, via alle domande per gli aiuti alle imprese 

È stato pubblicato sul sito del Gal Sulcis il secondo avviso del “Bando Sulcis”. Il bando, aperto a tutte le micro, piccole e medie imprese, è un’importante risorsa per le attività che si pongono come obiettivo quello della crescita del territorio e mira «a sostenere le imprese del territorio che intendono realizzare investimenti per ampliare, ammodernare o diversificare l'attività».

Il bando, presentato alcuni giorni a Carbonia dal vicepresidente e assessore della Programmazione Giuseppe Meloni e dall’assessore dell’industria Emanuele Cani riguarda i settori della ricettività, della ristorazione e dei servizi per il turismo, la cultura e l’ambiente, e per le attività di enoturismo, per un importo complessivo di 6 milioni di euro da risorse regionali e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Possono beneficiare del sostegno agli investimenti tutte le attività stanziate nel Sulcis Iglesiente che si occupano di ristorazione, noleggio, ricettività, agenzie di viaggio, attività artistiche, sportive e di intrattenimento, così come le attività dedite all’enoturismo.

La presentazione della domanda va effettuata entro il 19 marzo 2025. (m. l.)

