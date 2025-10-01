Bando “Sport senza frontiere”: contributi per 49 famiglie  

Sono 49 i beneficiari dei contributi previsti nel bando “Sport senza frontiere 2025” promosso dal Comune di Guspini. Sulle 70 domande pervenute, 49 sono risultate ammesse con riserva e finanziate con un contributo economico di 70 euro ciascuna, mentre 21 sono state escluse per mancanza dei requisiti o perché presentate in forma duplicata. Dal Comune sottolineano che il bando ha avuto l’obiettivo di sostenere concretamente l’accesso alla pratica sportiva, spesso ostacolato da difficoltà economiche.

L’assessora allo Sport, Giorgia Massa, spiega: «Ho fortemente voluto questo bando per sostenere le famiglie in difficoltà economica. Purtroppo, molti genitori rinunciano a iscrivere i propri figli alle attività sportive a causa dei costi. Con questo contributo, seppur piccolo, abbiamo voluto offrire un sostegno concreto e un incentivo a praticare sport. Lo sport è benessere, socialità e inclusione, ma per tanti rappresenta ancora un lusso che non possono permettersi. Con questa misura vogliamo dare un’occasione in più a tutti i bambini e ragazzi che desiderano mettersi in gioco».

La graduatoria rimane provvisoria: i cittadini avranno 15 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni o integrazioni. Solo dopo tale scadenza, e una volta ultimate le verifiche, sarà approvata la graduatoria definitiva.

