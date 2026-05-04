Bando scaduto, chiusi il nuraghe e il museo 

Chiuso fino a data da destinarsi : questo è quanto recitano i due cartelli affissi uno nel sito archeologico del nuraghe Is Paras e uno nel cancello del museo Marate di Isili. Una scritta che ha spaventato residenti, titolari di attività e turisti e che non ha mancato di creare tensione fra maggioranza e minoranza.

La polemica

«Ora che la stagione turistica è iniziata», hanno scritto i consiglieri del gruppo di minoranza Impegno per Isili, «si scopre che non è stato fatto il bando per l'affidamento del servizio di accompagnamento dei turisti sia al museo sia al nuraghe». Il dubbio dei consiglieri di minoranza è che questa situazione sia legata ad «un problema che il sindaco avrebbe con parte del personale». Criticità che il gruppo aveva denunciato e sottolineato in più di un’occasione anche nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

Il sindaco

Non è mancata la rassicurazione in merito da parte del primo cittadino Luca Pilia che ha ribadito il fatto che ai propri concittadini non è venuto a mancare nessuno dei servizi attivi in Comune. La rassicurazione invece non convince il gruppo di minoranza che, anche attraverso il proprio profilo social, ha ribadito la preoccupazione riguardo questa situazione e in particolare sulla chiusura dei due siti meta dei turisti. «Sabato», hanno detto, «un gruppo di turisti è arrivato in pullman non ha potuto visitare i nostri siti. Un momento negativo, questo, per la comunità e per chi si occupa e vive di turismo».

La burocrazia

Un allarmismo non condiviso dal sindaco Pilia: «L'opposizione quasi gioisce se, per questioni esclusivamente burocratiche, il museo e il nuraghe restano chiusi in un fine settimana, anzi ne pubblicizza la chiusura nei social, facendo un danno al paese, dovrebbe muoversi su altre tematiche importanti come la crisi del reparto di medicina dell’ospedale».

Sembrerebbe però che la chiusura dei due siti non sarà così prolungata come si temeva. Ieri mattina infatti il sindaco ha annunciato che gli uffici hanno trovato una soluzione per permettere la riapertura almeno fino all’espletamento del bando di gara per la gestione. Si tratterebbe di una deroga «nelle more dello svolgimento della gara», pertanto entro la settimana il nuraghe Is Paras e il museo Marate saranno di nuovo fruibili.

Il turismo

I due siti sono entrati in un circuito che sta permettendo l’arrivo di turisti non solo con il trenino verde, che fa appunto una fermata proprio davanti al nuraghe, ma anche con altri mezzi e in autonomia. Entrambi sono peraltro caratterizzati da particolarità che li rende unici e dunque più attrattivi, la tholos per il nuraghe e il Marate per l’unicità degli oggetti che espone. Un patrimonio dunque da salvaguardare e da promuovere.

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