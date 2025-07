Bando Reis, aiuti alle persone in difficoltà 

Inserire le persone all’interno della comunità con un aiuto economico in cambio di un lavoro. È questa la finalità del reddito d’inclusione sociale che permette alle persone in difficoltà economica, con un reddito Isee inferiore a 12mila euro,

L’indicatore della situazione reddituale di chi fa la domanda per il Reis non deve essere superiore ai 6500 euro e il reddito di inclusione sociale permette di avere un’opportunità di lavoro per 12 mesi. Al Comune di San Gavino le domande si potranno presentare fino al 31 luglio. Il bando è disponibile nel sito web del Comune insieme al modulo di partecipazione, che potrà essere recuperato anche nella portineria del Municipio in piazza Marconi. Le domande potranno essere consegnate all’ufficio protocollo del Comune oppure inviate all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.sangavinomonreale.su.it.

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio immobiliare non superiore ai 40mila euro. Per informazioni è possibile chiedere in Comune lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13, mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30 e martedì e giovedì dalle 9 alle 11. La graduatoria sarà pubblicata nel sito del Comune. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA