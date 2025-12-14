Bando per sette assunzioni nei cantieri verdi del Comune 

È stato pubblicato il bando di selezione per l' assunzione dei lavoratori nel cantiere di forestazione del Comune di Iglesias. Il progetto è finanziato dalla Regione per un investimento corrispondente a 124.600 euro. Questo nuovo cantiere di lavoro prevede l' assunzione di sette persone senza occupazione. Nel dettaglio: un capo cantiere, un giardiniere, e cinque addetti alla manutenzione del verde. Tutte le informazioni possono essere richieste in Comune, agli uffici competenti. Oppure, digitando il sito relativo alla agenzia del lavoro. Il nuovo cantiere si occuperà del grande parco dell’ex orfanotrofio Infanzia e Patria, e in particolare della pulizia e del riordino generale della vegetazione. «Abbiamo cercato di offrire un aiuto - ha spiegato il vicesindaco Francesco Melis - per i cittadini che non hanno una occupazione. Su questi cantieri di lavoro abbiamo investito molto in questi anni, e questo progetto permetterà di riqualificare un luogo identitario della nostra città». Il cantiere di forestazione avrà la durata di sette mesi e venticinque ore settimanali.

