VaiOnline
Iglesias.
14 dicembre 2025 alle 01:07

Bando per sette assunzioni nei cantieri verdi del Comune 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato pubblicato il bando di selezione per l' assunzione dei lavoratori nel cantiere di forestazione del Comune di Iglesias. Il progetto è finanziato dalla Regione per un investimento corrispondente a 124.600 euro. Questo nuovo cantiere di lavoro prevede l' assunzione di sette persone senza occupazione. Nel dettaglio: un capo cantiere, un giardiniere, e cinque addetti alla manutenzione del verde. Tutte le informazioni possono essere richieste in Comune, agli uffici competenti. Oppure, digitando il sito relativo alla agenzia del lavoro. Il nuovo cantiere si occuperà del grande parco dell’ex orfanotrofio Infanzia e Patria, e in particolare della pulizia e del riordino generale della vegetazione. «Abbiamo cercato di offrire un aiuto - ha spiegato il vicesindaco Francesco Melis - per i cittadini che non hanno una occupazione. Su questi cantieri di lavoro abbiamo investito molto in questi anni, e questo progetto permetterà di riqualificare un luogo identitario della nostra città». Il cantiere di forestazione avrà la durata di sette mesi e venticinque ore settimanali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Gaetano aggancia l’Atalanta al 75’, ma non basta: finisce 2-1 
l nello sport
Dal centro Talita Kum di Iglesias ai paesi del Sulcis

Il medico arriva a domicilio con il caravan della sanità

Stefania Piredda
Regione

Abbanoa, il piano votato dagli azionisti è a rischio blocco

Racugno: il controllo ai sindaci se non si oppone un creditore 
L’intervista

«Lavoriamo per voi: siamo sulla strada giusta»

Anas, in Sardegna in corso lavori per un miliardo e mezzo. Monastir? Cantieri chiusi in primavera 
Massimiliano Rais
Milano Cortina 2026

La fiamma olimpica illumina l’Isola Oggi l’arrivo e la festa a Cagliari

Emozione dei tedofori, da Melissa Satta a Marta Maggetti 
Nautica

Vento in poppa per gli yacht

In Gallura crescita del 15 per cento, in mare navigano 21 miliardi di dollari 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Clima, cibo e storia: Cagliari può decollare  grazie alla sua identità»

Viaggi di lusso, il capoluogo celebrato dalla rivista Condé Nast Traveller 
Mauro Madeddu
Cronaca

È Natale, il turismo va in letargo

A Pula e Villasimius niente spettacoli e pochi posti letto disponibili 
Gianni Agus Paolo Carta
La manifestazione

Conte e Renzi ad Atreju, Schlein non va

In serata l’intervista a La Russa: dobbiamo andare avanti col premierato 