Bando per l’ex spaccio di Montevecchio 

Novità in vista per l’ ex spaccio di Montevecchio, da tempo sotto i riflettori del Consiglio comunale di Guspini: pare certo che si voglia favorire una gestione di prestigio per valorizzare la sala conferenze e, secondariamente, il punto ristoro.

La struttura

L’immobile è dotato di allestimenti e arredi di pregio in stile Liberty, sala convegni e cucina attrezzata. Prima del 2010 era stato ristrutturato dal Comune con circa 850 mila euro. Negli anni successivi ci sono stati diversi bandi per l’affidamento, mai andati in porto. Ora la Giunta ha dato gli indirizzi agli uffici per la pubblicazione del nuovo bando che dovrebbe essere pronto nelle prossime settimane. La minoranza ave va presentato numerose interrogazioni sul tema, l’ultima qualche giorno fa. Toni duri da parte del consigliere Marcello Pistis: «Il caso dell’ex Spaccio, riqualificato con risorse pubbliche e poi andato tre volte invano a bando – dice – è l’emblema della situazione di Montevecchio e di tanti immobili recuperati e mai pienamente valorizzati dalle amministrazioni guspinesi». L’ultimo bando, del novembre 2022, era stato annullato in autotutela. «Annullamento fatto per cambiare i presupposti di gara per “rivalutazione dell’interesse pubblico”, dando enfasi alla sala congressi e ponendo in secondo piano la possibilità di annettere a questa la disponibilità del punto ristoro, anche a fini imprenditoriali. Quindi una correzione dal lato degli indirizzi politici» , specifica Pistis.

Le novità

«La sala congressi, potrà essere il centro di attività formative e di incontro di enti, scuole, associazioni. - spiega l’assessora al Patrimonio e alle Attività produttive, Stefania Atzei - Potrà essere un volano importante di sviluppo, volto alla conoscenza e scoperta del territorio e soprattutto del compendio minerario che, nel 2011 ha vinto il premio Eden» . E il punto ristoro? «Sarà di supporto a queste attività, tenuto anche conto che la struttura è dotata di arredi e attrezzature necessarie».

Il bando

La struttura sarà assegnata per dieci anni « con possibilità di proroga, per dare la possibilità di effettuare e ammortizzare interventi di miglioramento della struttura», anticipa Atzei. Proprio perché il luogo è stato chiuso per molto tempo, sono infatti n ecessari diversi interventi . « Il bando sarà rivolto a chi potrà dimostrare una comprovata esperienza nel settore congressuale oltre che nella ristorazione».

