08 agosto 2025 alle 00:35

Bando per le imprese commerciali 

Pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi alle imprese commerciali per il conseguimento delle certificazioni di qualità e dei patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche. L’assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio ha attivato uno strumento a sostegno dello sviluppo delle attività commerciali.

«La misura ha una duplice finalità», sottolinea l’assessore Franco Cuccureddu, «da un lato, incentivare l’innovazione, la competitività e la qualità delle produzioni, dei processi e dell'organizzazione, consentendo anche un’efficace partecipazione alle procedure di appalti pubblici. Dall’altro, caratterizzare maggiormente l'immagine aziendale sul mercato in termini di credibilità».

I contributi, a partire da un minimo di 600 fino a un massimo di 15mila euro, per ciascuna certificazione acquisita, e un contributo totale massimo di 20mila euro, sono concessi in conto capitale e coprono fino al 75% delle spese ammissibili. Gli stessi contributi sono ricondotti al regime “de minimis”. Domande dalle 10 del 25 agosto e fino al 25 settembre, utilizzando il sistema informatico Sipes della Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

