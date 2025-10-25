Bando per la gestione della cittadella “Cavalier san Filippo” 

È stato presentato,pochi giorni fa, il bando per l’appalto concernente la gestione della nuova Cittadella sportiva “Cavaliere san Filippo” a Iglesias.

Il bando contempla la concessione dell’impianto sportivo per diciotto anni: nove anni prorogabili per altri nove. La concessione prevede non soltanto la concessione per la gestione dell’impianto sportivo comunale, ma anche il punto di ristoro. Il valore della concessione corrisponde a 5.896.800 euro, Il canone annuale per l’intera durata della concessione (soggetto a rialzo nell’offerta economica ) è pari a diecimila euro.

La cittadella sportiva “Cavaliere san Filippo”, a pochi passi dal cinema multisala, è un complesso sportivo costituito da quattro campi da gioco e due ampie strutture adiacenti. La più piccola, con destinazione magazzino e manutenzione, l’altra ospiterà un punto di ristoro, i locali accessori, gli spogliatoi, separati per ogni disciplina sportiva, un’infermeria, un ufficio per la gestione amministrativa dell’intero impianto. Il progetto, contemplava infatti, fini sportivi ma anche turistici e ricreativi. Il bando per il nuovo appalto è stato curato dall’assessorato comunale al Patrimonio. Mentre, tutta la parte relativa ai lavori, dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici.

Fra pochi giorni, la ditta, appaltatrice dei lavori, consegnerà in seguito ai relativi collaudi, l’impianto sportivo al Comune.

