VaiOnline
Iglesias.
26 ottobre 2025 alle 00:33

Bando per la gestione della cittadella “Cavalier san Filippo” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato presentato,pochi giorni fa, il bando per l’appalto concernente la gestione della nuova Cittadella sportiva “Cavaliere san Filippo” a Iglesias.

Il bando contempla la concessione dell’impianto sportivo per diciotto anni: nove anni prorogabili per altri nove. La concessione prevede non soltanto la concessione per la gestione dell’impianto sportivo comunale, ma anche il punto di ristoro. Il valore della concessione corrisponde a 5.896.800 euro, Il canone annuale per l’intera durata della concessione (soggetto a rialzo nell’offerta economica ) è pari a diecimila euro.

La cittadella sportiva “Cavaliere san Filippo”, a pochi passi dal cinema multisala, è un complesso sportivo costituito da quattro campi da gioco e due ampie strutture adiacenti. La più piccola, con destinazione magazzino e manutenzione, l’altra ospiterà un punto di ristoro, i locali accessori, gli spogliatoi, separati per ogni disciplina sportiva, un’infermeria, un ufficio per la gestione amministrativa dell’intero impianto. Il progetto, contemplava infatti, fini sportivi ma anche turistici e ricreativi. Il bando per il nuovo appalto è stato curato dall’assessorato comunale al Patrimonio. Mentre, tutta la parte relativa ai lavori, dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici.

Fra pochi giorni, la ditta, appaltatrice dei lavori, consegnerà in seguito ai relativi collaudi, l’impianto sportivo al Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari, la carica di Caprile

l Gaggini, Spignesi
regione

Commissari Asl, proroga approvata «La sinistra pensa solo alle poltrone»

Rinvio per 6 mesi al massimo. In alto mare l’iter per la nomina dei dg 
Turismo

La Sardegna piace anche in autunno

Settembre e ottobre record (+10%), ma oggi scatta il taglio dei collegamenti aerei 
Piera Serusi
Cronaca

Uranio, indennizzi anche agli allevatori

Gli avvocati Tartaglia e Bava: risarcimenti non solo ai soldati ma anche a chi si è ammalato vicino ai poligoni sardi 
Paolo Carta
Intervista al giurista, 90 anni, ministro con Ciampi

«C’è un vuoto politico all’opposizione: qual è la proposta?»

Su Videolina Sabino Cassese promuove la premier: l’Italia non è nazionalista 
Nicola Scano
Intervista

«Io in cella da innocente, su Soffiantini mi incastrarono»

Giovanni Farina: il sistema carcerario in Italia non funziona, da ragazzo volevo diventare un pastore 
Sara Marci
La sfida

In Sardegna i “campioni” della radio

Il fascino di un mezzo senza età, passione e impegno nella Protezione civile 
Caterina De Roberto