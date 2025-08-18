VaiOnline
Serramanna.
19 agosto 2025 alle 00:33

Bando per la circonvallazione,  tempi stretti per partecipare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tempi stretti per il completamento della circonvallazione sud-est di Serramanna. Dopo il varo in Consiglio comunale dell’elenco triennale delle opere pubbliche, che comprende anche questo progetto, l’ufficio Tecnico comunale ha pubblicato un bando per l’esecuzione dell’opera. L’adempimento, propedeutico alla proceduta dell’appalto e affidamento dei lavori, è rivolto alle imprese del settore che dovranno presentare le manifestazioni di interesse entro il 25 agosto.

I lavori, che avranno una base d’asta di 480mila euro, sono divisi in stralci, e in questa prima fase prevedono la realizzazione di una rotatoria nella prima parte della Provinciale 54 Serramanna-Nuraminis, nel punto in cui l’arteria si interseca con il viale Cimitero. Si tratta di un punto critico della circolazione urbana di Serramanna, molto trafficato e insidioso, teatro in passato di diversi incidenti, uno dei quali era costato la vita a un pensionato: ucciso qualche anno fa nello scontro con un’auto mentre con la sua bicicletta si apprestava ad attraversare il pericoloso crocevia. La realizzazione della rotatoria tra la Provinciale e viale Cimitero è un’opera attesa da circa 20 anni. I primi progetti risalgono ai primi anni Duemila: le operazioni erano anche state avviate e poi interrotte. Un’incompiuta che verrà presto completata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il vertice

Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase»

La premier durante il meeting sottolinea: «Stiamo uniti, non esistono soluzioni facili» 
Cronaca

Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova

Inchiesta della Procura di Tempio, ipotesi di omicidio colposo 
Andrea Busia
1936-2025

L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse

Nella camera ardente al Teatro delle Vittorie una lunga processione di vip e gente comune 
Personaggi

Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina

L’estate della Berenson a Porto Cervo: non vivo nel passato, io un’icona? Quelli sono oggetti sacri 
Enrico Pilia
Maltempo

Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra

Chicchi grandi come noci a Ussassai, alberi sradicati nel Campidano 
Napoli

Ucciso dal figlio della compagna

La vittima è un ispettore di polizia: il 21enne arrestato dopo una breve fuga 