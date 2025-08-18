Bando per la circonvallazione,  tempi stretti per partecipare 

Tempi stretti per il completamento della circonvallazione sud-est di Serramanna. Dopo il varo in Consiglio comunale dell’elenco triennale delle opere pubbliche, che comprende anche questo progetto, l’ufficio Tecnico comunale ha pubblicato un bando per l’esecuzione dell’opera. L’adempimento, propedeutico alla proceduta dell’appalto e affidamento dei lavori, è rivolto alle imprese del settore che dovranno presentare le manifestazioni di interesse entro il 25 agosto.

I lavori, che avranno una base d’asta di 480mila euro, sono divisi in stralci, e in questa prima fase prevedono la realizzazione di una rotatoria nella prima parte della Provinciale 54 Serramanna-Nuraminis, nel punto in cui l’arteria si interseca con il viale Cimitero. Si tratta di un punto critico della circolazione urbana di Serramanna, molto trafficato e insidioso, teatro in passato di diversi incidenti, uno dei quali era costato la vita a un pensionato: ucciso qualche anno fa nello scontro con un’auto mentre con la sua bicicletta si apprestava ad attraversare il pericoloso crocevia. La realizzazione della rotatoria tra la Provinciale e viale Cimitero è un’opera attesa da circa 20 anni. I primi progetti risalgono ai primi anni Duemila: le operazioni erano anche state avviate e poi interrotte. Un’incompiuta che verrà presto completata.

