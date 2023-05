Bando per la biblioteca  

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’avviso per partecipare al nuovo appalto per la gestione della biblioteca Francesca Sanna Sulis, in via Pertini all’interno del parco Sergio Atzeni.

Per presentare la domanda, da inviare esclusivamente via mail a protocollo.quartucciu@legalmail.it, c’è tempo fino alle 11 del 9 giugno. L’affidamento sarà garantito per ventiquattro mesi a partire dal primo novembre e durerà fino al 31 ottobre 2025. L ’importo per l’affidamento ammonta a quasi 140 mila euro. (fr. me.)

