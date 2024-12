Bando per il legnatico, comitato in pressing sulla Giunta 

La scorsa stagione del legnatico - richiesta a gran voce dal comitato sorto nel 2022 per promuovere la ripresa delle attività sospese a Guspini dal 2018 - si era conclusa con la delusione dei cittadini, che avevano raccolto poca legna per via delle scelte dei luoghi di taglio non idonee. Quest’anno il bando non è stato ancora pubblicato e cominciano a sorgere i primi malumori. Giovedì una riunione tra il comitato spontaneo e l’amministrazione comunale.

L’attività

Il legnatico è una pratica che fa bene alle tasche dei cittadini che lo praticano, ma soprattutto garantisce ai boschi la giusta manutenzione. L’assessore all’Ambiente, Marcello Serru, conferma che il legnatico si farà: «Stiamo aspettando l’esito della conferenza di servizi, scaduta venerdì 6. Inoltre l’ispettorato di Cagliari del Corpo forestale ha dato l’autorizzazione al taglio pochi giorni fa. Con le autorizzazioni possiamo procedere a deliberare e partire con le attività. Questa riunione è servita a informare i cittadini e conferma l’impegno nel voler potare avanti il legnatico»”. Per la nuova gara «si vocifera non prima dell’anno nuovo – dice Enrico Saba, membro del comitato –. Ci hanno illustrato le problematiche. Ora partirà l’iter del bando: hanno parlato del tanto lavoro degli uffici a fine anno, sono necessarie un paio di settimane».

L’opposizione

Alla protesta del comitato, qualche giorno fa si è associato il gruppo consiliare di minoranza Impari. Il progetto attuato la stagione passata è costato circa 40mila euro e prevedeva l’assegnazione di 66 lotti per la raccolta di legna e la pulizia del sottobosco. «Avrebbe dovuto garantire a ogni assegnatario circa 45 quintali di legna ma si è rivelato insoddisfacente: quasi la metà dei beneficiari ha rinunciato a causa della scarsa quantità di legna e della difficoltà di accesso ai lotti, tra vie poco praticabili e lotti costituiti da arbusti e frascame. Chi è riuscito a partecipare ha portato a casa legna ben al di sotto delle aspettative, tra i 15 e i 25 quintali, nonostante le spese sostenute», racconta Alessio Pilloni. Spartaco Olla, membro del comitato, spiega: «Anche noi da due settimane abbiamo chiesto un incontro con i membri della maggioranza che si occupano di legnatico: cercavano il momento libero, ma ora ci riserviamo di farci vivi ogni settimana. Staremo dietro all’amministrazione». Pilloni conclude: «Tante promesse e soldi spesi inutilmente senza benefici per i cittadini, nonostante sia un’attività che garantisce presenza, pulizia e sicurezza ambientale, oltre a fornire legna (pagata a cifre convenienti) a chi si impegna nel lavoro».

