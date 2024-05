Bando per i lavori nella scuola chiusa per infiltrazioni d’acqua 

Si accelerano i tempi per la sistemazione della scuola elementare di via Stazione chiusa da metà marzo a causa delle infiltrazioni d’acqua. Il Comune di Soleminis ha approvato il progetto esecutivo dell’ingegner Andrea Garau. Appena 5 giorni dopo la variazione di bilancio votata dal Consiglio comunale che ha stanziato 415mila euro per finanziare l’intervento. Nei prossimi giorni sarà pubblicata la manifestazione di interesse per individuare l’impresa a cui affidare i lavori.

L’obiettivo dichiarato è chiudere il cantiere entro agosto in modo da avere i locali pronti per l’inizio del nuovo anno scolastico. «Un’impresa ardua ma possibile», secondo il sindaco Fedele La Delfa che da subito si è attivato per snellire l’iter amministrativo. Attualmente i ragazzi delle scuole elementari e medie di Soleminis sono ospitati nel plesso scolastico di Serdiana dove rimarranno fino a giugno. Soluzione obbligata vista l’indisponibilità di locali a Soleminis dove lo scorso novembre era stata dichiarata inagibile, per problemi strutturali, la scuola media di via Sirios.

Per questo riaprire almeno il plesso di via Stazione è fondamentale per i ragazzi e le loro famiglie. Per venire incontro ai genitori, il Comune di Soleminis ha messo a disposizione un servizio scuolabus che garantisce il trasporto a Serdiana. L’obiettivo dunque è riavere a disposizione almeno una delle due scuole per il nuovo anno. Una corsa contro il tempo che l’amministrazione è convinta di poter vincere. (c. z.)

