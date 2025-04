Bando per i contributi alle imprese Incontro con l’assessore Cuccureddu  

Lunedì primo incontro territoriale dedicato alla presentazione delle opportunità offerte dal bando pubblico per la concessione dei contributi in conto capitale a favore delle micro, piccole e medie imprese del comparto commerciale. Si terrà alle 10.30 nella Camera di commercio di Nuoro e, a partecipare ci sarà l'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu.

L'iniziativa rientra tra le misure di sostegno al commercio promosse dalla Regione. L'importo a disposizione è di 35 milioni e 500mila euro totali. Il tutto è frutto della coesione tra Unioncamere Sardegna in collaborazione con la Camera di commercio di Nuoro come capofila, quella di Cagliari-Oristano, e di Sassari. L'incontro di Nuoro darà ufficialmente il via a un ciclo di appuntamenti territoriali che toccherà le principali città dell’Isola: a Cagliari il 15 aprile, a Sassari il 16 e a Oristano il 23. L'obiettivo degli incontri è promuovere un confronto diretto e diffuso con gli operatori economici locali.

