Dolianova.
09 agosto 2025 alle 00:19

Bando per gli impianti sportivi: mancano campo di calcio e pallone 

Il Comune di Dolianova ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione degli impianti sportivi a società, associazioni e privati per la stagione 2025-2026. Quattro le strutture a disposizione: il complesso di Sant’Elena (campo da calcio e pista d’atletica), la palestra scolastica di via Matteotti, il campo da basket del Parco del Centenario e il campo da beach volley. Gli ultimi due saranno assegnati solo a conclusione dei lavori nella scuola.

Non rientrano invece nell’elenco il campo da calcio di Santa Maria e il pallone geodetico interessati da un importante intervento di riqualificazione da 1,2 milioni di euro.

Le assegnazioni verranno effettuate secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno in vigore. Avranno precedenza le associazioni sportive iscritte all’Albo comunale da almeno tre anni che partecipano ai campionati federali (regionali o provinciali) e a quelle con più tesserati nei settori giovanili.

Particolare attenzione sarà riservata alle attività sportive in favore dei disabili, degli anziani e dei meno abbienti. Invariato l’importo delle tariffe che sarà uguale a quello dello scorso anno. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo o, tramite Pec, all’indirizzo comunedidolianova@legalmail.it entro il 14 agosto.

