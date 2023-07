Bando per due box del mercato civico 

Il Comune dà il via al bando per la concessione di alcuni posti nel mercato civico di via Sivilleri. La comunicazione arriva dagli uffici di piazza Matteotti e le specifiche si possono recuperare sul sito ufficiale dell'amministrazione.

I posteggi disponibili sono due: uno sarà destinato ad “alimentari e vari”, e un altro dedicato alla vendita di carni. Nel primo caso si tratta di un box di circa 14 metri quadri al costo di concessione mensile di 165 euro più Iva (escluso l’utilizzo delle celle frigorifere). Il secondo è più grande, circa 27 metri quadri, il canone mensile è di 500 euro più Iva.

«I due stalli saranno concessi nello stato in cui si trovano», spiegano dal Comune, «sarà cura degli interessati provvedere, prima della presentazione della domanda, al sopralluogo ed alla verifica dello stato del posteggio, degli impianti e delle attrezzature oggetto di concessione».

Il termine per le domande: 2 agosto. (m. p.)

