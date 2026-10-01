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Escalaplano.
02 ottobre 2026 alle 00:18

Bando per cercare presidenti di seggio 

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A Escalaplano si apre la finestra di tempo per chi vuole rendersi disponibile a svolgere il ruolo di presidente di seggio nelle prossime consultazioni elettorali. Il Comune ha avviato l’aggiornamento dell’albo delle persone idonee e le domande potranno essere presentate fino a sabato 31 ottobre. Per aderire è necessario compilare un modulo, disponibile sul sito istituzionale oppure direttamente all’ufficio Elettorale.

Tre le modalità previste per far arrivare la richiesta: consegna a mano negli uffici comunali, raccomandata con ricevuta di ritorno oppure invio tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it. L’avviso è rivolto agli elettori che intendono essere inseriti nell’elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di presidente di seggio.

Il Comune ha pubblicato anche il modulo da compilare e l’avviso completo sul web, così da permettere agli interessati di verificare requisiti e modalità prima di presentare la domanda. Possono presentare domanda gli elettori del Comune in possesso almeno del diploma di scuola superiore. Restano escluse le categorie per le quali la legge prevede incompatibilità con l’incarico.

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