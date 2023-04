«Bando per affidare gli impianti» 

Ecco l’amara verità legata a due importanti impianti sportivi del capoluogo. Sì, se da una parte alcune strutture possono vantare una regolare gestione a lungo termine «perché sono andate a bando nel 2013-2014 con durata quindicennale - spiega Beccu - o perché, come il Campo scuola, sono controllate direttamente dal Comune», altre presentano una situazione alquanto singolare. «Fondamentalmente per lo stadio Frogheri possiamo parlare di un affidamento provvisorio alla Nuorese Calcio», dichiara l’assessore dello Sport: «In passato la società ha vinto un vecchio bando. Poi, però, alla sua scadenza si è andati avanti con continue proroghe». Beccu evidenzia un aspetto: «La Nuorese in questi anni non ha mai pagato un canone al Comune. Anzi, riceveva pure soldi per la gestione dell’impianto. Si tratta di una cifra che abbiamo bloccato, sui 20-25 mila euro all’anno».

«Abbiamo incaricato un nuovo dirigente, Roberto del Rio, che a breve si occuperà dell’affidamento del galoppatoio e di tutte le altre strutture». Le parole del sindaco Andrea Soddu svelano quello che a Nuoro in tanti definiscono «un andazzo consolidato». Un “bubbone” da sanare legato agli impianti sportivi cittadini, a quelle strutture che da tempo vengono gestite senza un regolare contratto e che di fatto non generano ricadute economiche per le casse dell’ente. Galoppatoio comunale ma non solo. «Anche lo stadio Frogheri viene utilizzato da anni dalla Nuorese Calcio attraverso proroghe», dice l’assessore dello Sport, Fabrizio Beccu: «Pure qui, contiamo di partire a breve con un bando mirato».

Contratti cercansi

Ecco l’amara verità legata a due importanti impianti sportivi del capoluogo. Sì, se da una parte alcune strutture possono vantare una regolare gestione a lungo termine «perché sono andate a bando nel 2013-2014 con durata quindicennale - spiega Beccu - o perché, come il Campo scuola, sono controllate direttamente dal Comune», altre presentano una situazione alquanto singolare. «Fondamentalmente per lo stadio Frogheri possiamo parlare di un affidamento provvisorio alla Nuorese Calcio», dichiara l’assessore dello Sport: «In passato la società ha vinto un vecchio bando. Poi, però, alla sua scadenza si è andati avanti con continue proroghe». Beccu evidenzia un aspetto: «La Nuorese in questi anni non ha mai pagato un canone al Comune. Anzi, riceveva pure soldi per la gestione dell’impianto. Si tratta di una cifra che abbiamo bloccato, sui 20-25 mila euro all’anno».

Dal cuore di Nuoro alla zona industriale di Prato Sardo le similitudini accomunano. Lo stadio del calcio e l’anello dell’ippica vanno a braccetto, senza gli invocati contratti di gestione a norma di legge.

In Consiglio

Ecco spiegata l’interrogazione del consigliere di Forza Italia, Angelo Arcadu, che in mattinata approderà in Consiglio comunale a caccia di chiarimenti da sindaco e Giunta. «Il Gruppo ippico nuorese è gestore del galoppatoio comunale perché la determina di affidamento definitiva comporta che la procedura di verifica dei requisiti sia stata validamente consumata», afferma il presidente, Giovanni Mossa. Di fatto, la guida del sodalizio sportivo si rifà alla determinazione 2042 del 3 settembre 2014: “Gara informale per l’affidamento in concessione del galoppatoio comunale. Aggiudicazione definitiva a favore del Gruppo ippico nuorese”. Da quasi 9 anni, però, nessun canone pare sia stato versato nelle casse comunali. Soddu giustifica: «Se non hai qualcuno che controlla, queste strutture vengono vandalizzate. Ora che è stata ultimata la copertura del maneggio ho chiesto ai dirigenti comunali che si proceda a un affidamento a norma di legge».

