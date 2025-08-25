Bando “Nuove rotte”, quattro compagnie interessate 

L’ufficialità non c’è, ma secondo le prime indiscrezioni il bando regionale “Nuove rotte” per collegare via cielo la Sardegna a 67 destinazioni in tutto il mondo è arrivato al momento decisivo. Le buste delle offerte arrivate sono state infatti aperte registrando l’interesse di quattro compagnie. I nomi non si conoscono ancora, né le rotte incluse nelle offerte, ma il coinvolgimento di quattro vettori potrebbe essere un inizio confortante sul fronte della appetibilità della gara indetta dalla Regione.

Tra le tante incognite, dovrebbe emergere comunque qualche certezza. Come l’assenza di Ryanair, da sempre restia a partecipare a gare pubbliche che ne limitino l’elasticità operativa.

Tra le eventualità più probabili c’è però quella che non verranno incluse rotte a lungo raggio, lasciando a bocca asciutta tutti coloro che sognavano un collegamento diretto Sardegna-New York. Gli incentivi proposti dalla Regione, infatti, potrebbero non essere sufficienti a coprire gli ingenti costi delle tratte oceaniche.

Più plausibile invece l’eventualità che tutti e tre gli scali isolani siano coinvolti nei piani delle compagnie aderenti al bando e che alcune delle offerte garantiscano collegamenti tutto l’anno e non solo d’estate.

Nei prossimi giorni comunque si conosceranno i dettagli dell’esito del bando indetto dall’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, per «garantire ai sardi nuove opportunità di spostamento». Il bando vincolerà le compagnie per un triennio e potrebbe aprire le porte a collegamenti fino a ora inediti come, per esempio, l'Islanda, l’Albania, la Turchia o la Scandinavia.

