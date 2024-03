Bando incentivi, un mese in più per le compagnie 

Un altro mese di tempo per presentare le manifestazioni d’interesse. Il bando per l’assegnazione degli incentivi alle compagnie che avvieranno nuove rotte negli scali sardi si chiuderà il 30 aprile: questa la decisione degli uffici dell’assessorato ai Trasporti che lunedì hanno fatto slittare in avanti la scadenza, inizialmente prevista per il 26 marzo. Il nuovo termine è stato deciso «ai fini di garantire la massima partecipazione all’indagine di mercato» e perché in questo periodo si potrà concludere il dialogo con l’Ue per «definire le informazioni necessarie affinché la notifica formale della presente misura di aiuto di Stato sia considerata completa».

I contributi saranno destinati a chi inaugurerà nuovi collegamenti tra l’Isola e gli aeroporti nazionali e internazionali. Le compagnie aeree avranno diritto a una riduzione fino al 50 per cento dei costi sostenuti per decollare e atterrare negli scali sardi, grazie a un fondo di 25 milioni di euro (10 milioni per il 2024). In questo modo saranno incentivate a programmare nuove rotte, in particolare durante la stagione aeronautica invernale.

I collegamenti a cui saranno destinati i finanziamenti dovranno soddisfare alcuni criteri, come ad esempio l’aumento del volume del traffico dei passeggeri e il fatto che la tratta non sia già assicurata da altre compagnie. Secondo le prime stime dell’assessorato i fondi potrebbero essere sufficienti sostenere circa 20 nuovi collegamenti nei tre aeroporti della Sardegna.

