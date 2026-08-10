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Carbonia.
11 agosto 2026 alle 00:37

Bando Forestas per nuovi boschi 

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La città, le frazioni, ma anche alcuni borghi agropastorali: è davvero notevole la perimetrazione prevista dal Comune nell'ambito del bando Forestas per gli interventi finalizzati all'aumento del patrimonio boschivo a favore dei Comuni i cui terreni si trovano in aree considerate a rischio. Cioè quelle colpite da gravi forme di deindustrializzazione, in prossimità di cave dismesse, di impianti di incenerimento dei rifiuti o di produzione di energia da fonte fossile.

I fondi

La somma assegnata al Comune di Carbonia è di 76mila euro. Occorreva però fornire una delimitazione delle zone in cui si cercherà di intervenire sebbene, con questa somma è infatti difficile che si riuscirà a soddisfare tutte le aree.

Il reclutamento del personale necessario sarà affidato all'agenzia per il lavoro Aspal.

Il Comune, di recente, ha approvato la mappatura delle aree interessate alla ripartizione delle risorse. Oltre, chiaramente, a larghissima parte del centro urbano principale di Carbonia, poi però nell'elenco compaiono (a partire dalle località a nord del territorio comunale), medau Pionca, Barega, medau Perda, Case Troncia, medau Pateri, case Pibionis, medau Piredda, Genna Corriga e Seddargia, Barbusi, Bacu Abis, Cortoghiana vecchia, medau Peddis, medau Brau, Domu Beccia, medau Frau, Genna Gonnesa, Cortoghiana, i medau Esu, Desogus e Is Serafinis. Poi Terra Niedda, Sirri, Is Gannaus, Medadeddu, Is Peis, Is Fonnesus, Serbariu di Sopra, Musteddinu e Su Conti.

Futuro

Nelle prossime settimane gli assessorati comunali ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni dovranno, di concerto, individuare gli ambiti più compromessi in cui prevedere gli interventi di rimboschimento o quelli finalizzati a preservare il patrimonio esistente.

I lavori dovranno essere necessariamente rendicontati entro il 2027 quindi partirà una nuova ondata di assunzioni a tempo determinato.

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