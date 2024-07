Bando di gara per il dissalatore noleggiato da Budoni 

Uniti per contrastare la crisi idrica e proporre alternative alla dipendenza dalla diga Maccheronis. I sindaci di Budoni, San Teodoro, Posada, Torpè e Siniscola, dopo l’incontro di martedì scorso con l’assessore Antonio Piu, monitorano costantemente la situazione e portano avanti la battaglia contro l’emergenza idrica, mentre Abbanoa annuncia in una nota la gara per la fornitura del dissalatore a noleggio che sarà installato a Portu Ottiolu, nella amrina di Budoni. Gli operatori interessati dovranno far pervenire la domanda entro il prossimo 10 luglio.

«I territori sono tutti diversi ma abbiamo un fine comune-sostiene Rita Deretta, sindaca di San Teodoro-gestire questi mesi di turismo importante e impostare il futuro. Non si può prescindere dall’interconnessione tra gli invasi e dalla ricerca di alternative sostenibili».

La diga di Maccheronis serve attualmente i territori delle cinque località costiere con una capienza massima di 23 milioni di litri autorizzati che, ad oggi, sono appena 6 milioni sufficienti a garantire la fornitura solo per i prossimi 60 giorni. La Regione ha stanziato per i comuni in esame finanziamenti che serviranno a vari scopi: 160 mila euro a San Teodoro e 760mila a Budoni per la riapertura dei pozzi esistenti e l’antincendio. «Abbiamo avviato i lavori -dichiara Antonio Addis- ed abbiamo una soluzione temporanea almeno da qui al 15 agosto con l’obiettivo di realizzare progetti che possano darci respiro anche sul lungo periodo».

Stanziati 70mila euro a Posada perché allestisca sei vasche di accumulo da cui ci si possa approvvigionare. È essenziale l’apporto di Forestas -chiarisce il sindaco Salvatore Ruiu- cje con la Protezione Civile, sta gestendo l’emergenza per decine di cittadini». Situazione simile quella di Torpè. «Abbiamo ricevuto 100mila euro afferma Martino Sanna - utili per consentire al Consorzio di Bonifica di condurre l’acqua dal fiume al potabilizzatore. Ho sollevato perplessità per le 10 autobotti promesse dalla Protezione Civile che in realtà sono 5 e valutiamo la gestione ottimale del servizio antincendio».

Come detto dall’assessore Antonio Piu questo «è il momento della coesione, della gestione sostenibile delle risorse disponibili e della ricerca di risposte immediate ma anche di alternative».

Il futuro della Sardegna, come quello del mondo, non avrà oggi soluzioni definitive, occorre un utilizzo parsimonioso ed una consapevolezza seria che abbracci tutte le componenti responsabili della situazione attuale.