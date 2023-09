Bando del Gal per aiutare  le piccole imprese locali 

Il Gal Marmilla ha indetto un bando che prevede un sostegno per le imprese che hanno sede nei 43 comuni della sua area: Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca, più gli altri 26 che appartengono alla provincia di Oristano. Con questa misura si vogliono definire, e avviare, una serie di strategie per la comunicazione e la promozione di un unico prodotto intersettoriale a marchio Marmilla, assieme alla creazione di una cultura gestionale di impresa e acquisizione di tecniche e metodologie per sperimentare sistemi produttivi innovativi. La misura è destinata alle micro e alle piccole imprese, non agricole e del settore manifatturiero, singole e/o associate. Le risorse disponibili ammontano a 120mila euro e il contributo massimo per impresa è di 30mila euro con entità di aiuto pari al 65% della spesa ammessa a contributo.

Si potranno realizzare opere edili a misura o acquisire beni materiali. Le spese dovranno essere tracciabili. «Questa dotazione potrà essere incrementata dal Gal qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, rinunce o economie», spiegano dagli uffici dell’ente. La restante quota del 35%, non coperta dal finanziamento pubblico, rimane a carico del beneficiario. La scadenza è fissata al 10 ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA