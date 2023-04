Bando dei borghi, il Comune tace 

Perda Sonadora e le altre associazioni seneghesi tendono la mano all’amministrazione comunale per il progetto Pnrr “rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici”, che ancora non ha visto la partenza. «Siamo pronti a fare la nostra parte, a sostenere il Comune se ha necessità, però gradiremmo un confronto per far partire finalmente il progetto Borghi. Finora non abbiamo avuto modo di confrontarci con l’esecutivo, e siamo all’oscuro sullo stato dell’arte del piano. Chiediamo chiarezza». Questo il segnale distensivo di Perda Sonadora e delle altre associazioni culturali emerso nell’assemblea di qualche giorno fa con gli altri partner del progetto; assente la giunta comunale nonostante l’invito.

Il percorso

Insomma, aleggia il più totale mistero sull’iter dell’importante progetto di oltre 1 milione e 600 mila euro per la comunità che coinvolge aziende, partner e istituzioni locali in programmi di sviluppo nella cultura, nel sociale, in agricoltura, usi civici ed enogastronomia. Seneghe è stato il primo in Sardegna e il quarto in tutta la penisola ad essersi aggiudicato il Next Generation con 87 punti. Se questo prendesse l’avvio potrebbe fare seguito anche un fondo successivo dedicato all’imprenditoria locale dei paesi vincitori. Insomma, una opportunità per il paese e la sua comunità, per immaginare un futuro più stabile anche a tanti lavoratori precari.

Il rischio

Il sindaco Albina Mereu preferisce mantenere il silenzio, però l’organo di revisione del Comune ha verificato che l’ente «ancora non si è dotato di soluzioni organizzative per il monitoraggio e la gestione dei fondi del Pnrr. Poi non ha ricevuto le anticipazioni del 10 per cento e il Comune non ha deciso di imputare spesa di personale a carico dei fondi Pnrr». Insomma, monta il rischio concreto di perdere la cospicua somma. Perda Sonadora all’interno del progetto è affidataria di due fondi specifici, uno destinato a Cabudanne de sos Poetas e uno destinato al progetto di costruzione di un archivio della poesia, una rivista e una serie di attività annesse; a febbraio aveva raccolto oltre 5mila firme di sostegno dei sardi per l'importanza del festival e dell’associazione. Perda Sonadora non nasconde la preoccupazione: «È passato quasi un anno e non abbiamo ancora capito lo stato attuale della storia, se il Comune stia procedendo con l’accettazione, se abbia rinunciato, se stia provando a modificare il progetto. Non sappiamo nulla. Ma siamo disposti a parlarne».