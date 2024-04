«Bando Aou su misura»: due arresti 

Un bando dell’Aou per apparecchiature biomedicali confezionato su misura. A considerarlo tale la Procura di Sassari che, dopo un’indagine della guardia di Finanza, ha disposto ieri gli arresti domiciliari per Mario Sotgiu, dirigente medico in pensione e presidente della commissione giudicatrice nel 2020, e Paolo Tronci, imprenditore di Cagliari che sarebbe stato favorito nella competizione per la fornitura di strumenti in noleggio da destinare alla clinica oculistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Con la sua AbMed vincitrice, nel 2021, di 14 lotti sui 21 proposti mentre altri 4 se li era aggiudicati la Promedical, amministrata dalla sorella, Maria Emanuela Tronci (a cui è stato fatto divieto, insieme al fratello, di trattare con la pubblica amministrazione). Poco meno di 2 milioni di euro di base d’asta per la commessa quinquennale, che ha richiesto la stesura di un capitolato tecnico prestazionale, con tutte le specifiche dei lotti, da parte degli altri due indagati nel procedimento, Antonio Pinna, responsabile della clinica, e Antonio Lumbau, ingegnere clinico, entrambi sospesi dall’esercizio professionale dal gip Gian Paolo Piana, su richiesta della pm Lara Senatore.

Le accuse

L’accusa per tutti loro è la “turbata libertà di scelta del contraente”, quando cioè con “doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando”. Tronci, secondo l’accusa, sarebbe stato il suggeritore dei requisiti tecnici dei lotti “in modo tanto stringente da non consentire margini di valutazione discrezionale da parte della commissione di gara”. E oltretutto fornendo, a sentire le accuse, le risposte ai quesiti tecnici dei concorrenti con la presunta complicità di Sotgiu. Ed è proprio da questo passaggio che origina la denuncia in forma di esposto presentata da un ex dipendente della AbMed e da un suo concorrente. Quando tre anni fa il primo, in procinto di consegnare una busta da parte di Tronci al dirigente medico, si sarebbe accorto – secondo l’accusa - che, all’interno, vi si trovavano dei fogli con domande e risposte relative alla procedura di gara. Gli altri addebiti sono l’eccessiva specificità dei prodotti dell’appalto. E si fa l’esempio dello strumento “piattaforma” che, si stabiliva nel lotto dovesse essere composto da due entità distinte, in modo da realizzare un unico sistema, tecnologia che poteva essere fornita solo dall’imprenditore cagliaritano. A corroborare le indagini anche il fatto che, nella clinica oculistica, si trovava ben prima dell’aggiudicazione della gara un macchinario dell’AbMed uguale a quello della procedura. Uno schema di presunta connivenza quindi che le Fiamme Gialle hanno dedotto pure dalle intercettazioni telefoniche. E dove si prospetta un problema di conflitto di interessi, vista l’intensa collaborazione dei due arrestati, pure se, come si sottolinea nelle chiamate, Tronci avrebbe monopolizzato il mercato ingraziandosi quasi tutti i medici “lasciando”, afferma un intercettato, “le briciole”.

Le difese

«Andremo al tribunale del riesame - dichiarano gli avvocati Nicola Satta e Guido Manca Bitti, difensori dei Tronci, e Letizia Doppiu Anfossi per Sotgiu- la misura dell’arresto è sproporzionata rispetto alle accuse». «Siamo convinti - aggiungono i legali di Lumbau Francesco Porcu e Danilo Sedda - di poter dimostrare la sua estraneità ai fatti». E anche Pierluigi Carta, avvocato di Pinna, annuncia che andrà al riesame. Gli avvocati fanno poi notare che i destinatari delle misure interdittive non sono stati interrogati, il che andrebbe contro quanto previsto in questi casi.

